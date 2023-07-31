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"Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para topladılar! Üzerlerinden bakın ne kadar çıktı

31.07.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de son günlerde "Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek vatandaşlardan para dilenenlerin sayısı arttı. Zabıta ekipleri artan şikayetlerin ardından çalışmaları hızlandırdı. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Üzerlerinden bin lira çıkan duygu tacirlerine Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılarak para cezası uygulandı.

"Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para topladılar! Üzerlerinden bakın ne kadar çıktı

Sultangazi'de, askere gideceklerini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 3 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakalanan 3 kişinin üzerinden bin lira para çıktı.

"KİMSEM YOK" DİYEREK...

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı. Milletten askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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ÜZERLERİNDEN BİN LİRA ÇIKTI

3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda bin lira para bulundu. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı. (İHA)

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Asker Sultangazi

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