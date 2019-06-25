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Askeri miğferle öldüren astsubay, FETÖ suçlamasını kabul etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile açılan davada hakim karşısına çıktı.

Askeri miğferle öldüren astsubay, FETÖ suçlamasını kabul etmedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile açılan davada hakim karşısına çıktı. Hancı, somut bir iddia bulunmadığını söyleyerek, bu örgüt ile uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Ocak ayında, 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonla 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden eski astsubay başçavuş Osman Hancı’nın, 7 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'nde yargılandığı davada 15 yıl hapse çarptırıldığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. Osman Hancı’nın tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alındı. Osman Hancı, ifadesinin ardından bu suçtan da tutuklandı.
'SOMUT BİR İDDİA YOK'
Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Hancı, avukatı ve yakınları katıldı. Hancı, iddiaların soyut olduğunu, somut bir iddia bulunmadığını söyleyerek, FETÖ/PDY ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığını söyledi. Hancı, ''İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumuna göre, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Askeri miğferle öldüren astsubay, FETÖ suçlamasını kabul etmediAskeri miğferle öldüren astsubay, FETÖ suçlamasını kabul etmedi

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