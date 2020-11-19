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Askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

19.11.2020 20:18 | Son Güncelleme:
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Askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı askeri personel 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada askeri personeli taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 6 askeri personel ile toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri inceleme yaparken, kaza yerine gelen askeri yetkililer ise durum hakkında bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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