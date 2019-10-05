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Askerin sürpriz evlilik teklifine Iğdırlı gençlerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Iğdır'da, kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen uzman çavuşun arkadaşları, kent meydanında sürpriz program hazırladı

Iğdırlı gençler, kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen arkadaşları Uzman Çavuş Hüseyin Ayver için organize olup program düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Ayver'in, kız arkadaşı Kader Sönmez'e evlilik teklifi yapacağını öğrenen arkadaşları, bir araya gelerek program hazırladı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki alanda Ayver'in bilgisi dahilinde önceden buluşan gençler, burada yapılacak evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Daha sonra Ayver, kız arkadaşı Sönmez'i bir bahaneyle çağırarak alana getirdi. Ayver, burada konfetiler ve keman müziği eşliğinde evlilik teklifi yaptı.

Programı organize eden gençlerden Burukan Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşları Hüseyin Ayver'in kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağı bilgisi üzerine organize olduklarını söyledi.

Güzel bir anıya tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karakuş, "Iğdır hep şehit haberleriyle annelerin göz yaşlarıyla televizyonlara çıkıyor. Bunu hiç iyi bulmuyoruz, bu nedenle bu organizasyonu yaptık. Umarım Iğdır artık şehit haberleriyle anılmaz, böyle askerin güzel anılarıyla anılır. Buradan bütün şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Uzman Çavuş Hüseyin Ayver de Iğdırlı arkadaşlarının böyle bir organizasyon düzenleyeceğini duyduğunda çok mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla son hazırlıkları yaptık ve kız arkadaşımı Iğdır yazısı önünde getirdim. Apar topar buraya geldik ve çok heyecanlandım. Evlilik teklifi yaptım, çok şükür teklifimi kabul etti ve çok mutlu oldum." diye konuştu.

Evlilik teklifini kabul eden Sönmez de tekliften çok mutlu olduğunu ve şaşırdığını dile getirdi.

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