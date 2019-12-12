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Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ağrı Tutak’ta Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

Ağrı Tutak’ta Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Sıcak temasa girilen görüntüde vurulan teröristin ’Ah’ diye bağırması dikkat çekti.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı’da terör yuvasına düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı. Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak’ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.

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