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Askerlik düzenlemesi TBMM’den geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 17:17 | Son Güncelleme

Askerlik düzenlemesi TBMM’den geçti.Askere Alma Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Askerlik düzenlemesi TBMM’den geçti.
Askere Alma Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Askere Alma Kanun Teklifi oylamasında 354 milletvekili oy verdi, bunların 335 kabul, 17 red ve 2 çekimser oy kullanıldı.
Kanun teklifinde, askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için altı ay, yedek subay ve astsubaylar için on iki ayıdır. Hizmet süresinin ihtiyaca göre iki katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı karar verebilir. Bu şeklide belirlenen süre altı aydan az olamayacak.
Yedek subaylar dört yıllık fakülte mezunları veya dengi okullardan, yedek astsubaylar ise iki veya üç yıllık okullardan mezun olanlar için geçerli olacak.
Bedelli askerlik, istekli olanlardan ve Türk Silahlı Kurulu ihtiyacı dikkate alınarak, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı iyle çarpımı sonucu bulunacak miktarı peşin ödenmesi halinde yapılabilecek.
Öğretmenlerin buir ay temel eğeitim aldıktan sonra milli Eğitim bakanlığı emrine verilecekler.
Doktorlar bir ay temel eğitimlerini tamamladıktan sonra sağlık bakanlığı emrine verilecek.
Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışanları her türlü askerlik görevi ertelenecek.
Yükümlülerin askerlikleri lise ve dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaş, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarda öğrenim görenler için 28 yaşanını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenecek.
Er ve erbaşlara muvazzaflık hizmetlerinin heer ayı için bir gün içzin verilecek.
TOKİ yaptığı konutların tahsisinde kendi üzerine kayıtlı olmayanlar öncelikle istifade edebilecek.
Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.
Bakaya oyanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler.

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