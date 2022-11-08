Askerlik şubesi çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Askerlik şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı Askeralma bünyesinde bulunan askerlik şubeleri, belli günlerde ve saatlerde açıktır. Dolayısıyla askerlik şubesi mesai saatleri sıkça araştırılmaktadır. 1886 yılında belli faaliyetlerde hizmet vermek üzere kurulan askerlik şubeleri, günümüzde hafta sonlarında açık değildir. Türkiye'de 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmakta iken farklı illerde sayısız askerlik şubesi mevcuttur. Bu askerlik şubelerinin açılış ve kapanış saatleri ise genel itibariyle aynıdır. Peki, askerlik şubesi saat kaça kadar açık?

Hafta sonlarında kapalı olduğu bilinen askerlik şubelerinin, hafta içi hangi saatlerde açık olduğu sıkça araştırılan hususlardandır. Dolayısıyla askerlik şubeleri mesai saatlerinin aynı olup olmadığına değinilmelidir. Bayramlarda da kapalı olan askerlik şubelerine, hafta içi günlerinde 08.30'dan itibaren uğranabilir. Askerlik şubesi çalışma saatleri şehirden şehre ya da şubeden şubeye değişiklik göstermez. Sıkça araştırılan askerlik şubesi mesai saatleri genel olarak belirlenen kurallar çerçevesinde açıklanabilir. Peki, askerlik şubesi kaçta açılıyor?

Askerlik şubesi saat kaçta açılıyor?

Çalışma saatleri devlet kurumlarıyla benzerlik gösteren askerlik şubesi açılış saati hafta içi 08.30'dur.

Askerlik şubesi öğle arası kaçta?

Askerlik şubesi öğle arası saatleri 12.00 ile 13.00 arasındadır. Askerlik şubesinde herhangi bir işlem dolayısıyla girmek isteyen kişiler 08.30 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 arasında işlemlerini gerçekleştirebilir.

Askerlik şubesi saat kaçta kapanıyor?

"Askerlik şubesi kaçta kapanıyor" sorusunun cevabı ise askerlik şubesi kapanış saati hafta içi 17.00'dır.

Askerlik şubesi hafta sonu açık mı?

İlgili kurum tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde askerlik şubesi hafta sonu çalışma saatleri kapsamında hizmet vermemektedir. Dolayısıyla "Askerlik şubesi cumartesi açık mı?" sorusunun cevabı hayır olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri askerlik şubeleri ziyarete kapalıdır. Askerlik şubelerinde işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler bu kurumları hafta içi günlerinde ziyaret etmelidir.

Askerlik şubesi bayramda açık mı?

Bayramlarda askerlik şubeleri kapalıdır. Yine resmî tatillerde de askerlik şubelerinin ziyaret edilemediği söylenebilir. Dolayısıyla askerlik şubesi bayram tatil günleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dinî bayramlarda askerlik şubeleri kapalıdır.

19 Mayıs, 29 Ekim, 23 Nisan ve 30 Ağustos gibi millî bayramlarda da askerlik şubeleri ziyarete açık değildir.

15 Temmuz ve 1 Mayıs da askerlik şubelerinin kapalı olduğu günlerdendir.

Yılbaşı yani 1 Ocak gününde de askerlik şubelerinin hizmet vermemektedir.



