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Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet Mayıs ayı celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

16.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs celbinde vatani görevini yapacak olanların merakla beklediği celp tarihleri ve yerleri açıklandı. MSB, e-Devlet üzerinden askerlik yerlerinin sorgulanabileceğini duyurdu. 2021 yılında askerlik görevini yapacak olan vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden askere gideceği yerleri öğrenebilecek.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet Mayıs ayı celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

Millî Savunma Bakanlığı, Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusunu paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı aktarıldı. Buna göre mayıs ayı askerlik yerleri (Celp tarihleri ve yerleri) e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mayıs ayı askerlik yerleri ve sınıflandırma işlemleri ile ilgili açıklama yapıldı. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlığı ile çıkan yazıda, sınıflandırma işlemlerinin ilan edileceği tarihler paylaşıldı.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerleri E-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

ASKERLİK SEÇİM YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021’de e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi yutulmaz. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Askere gideceklerin için MSB tarafından yapılan açıklamada, ‘’Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.’’ ifadeleri paylaşıldı.


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askerlik

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