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  4. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile sorgulama ekranı...

19.10.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yeri sorgulama ekranı vatani görev olan askerliği yerine getirecek binlerce er adayı tarafından sorgulanıyor. Askerlik yerleri açıklanma tarihi ile askerlik celp ve sevk tarihleri açıklamaları için gözler MSB'ye çevrilmişti. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruda 2022 kasım ayı askerlik yerleri ekim ayında e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri kasım celbi ve yerleri, kasım ayının yaklaşmasıyla beraber sıklıkla sorgulanmaya başladı. Askerlik yerleri kasım celp ve sevk tarihleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü konuya ilişkin detayları paylaştı.

ASKERLİK YERLERİ KASIM CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden kasım celbi askerlik sevk ve yerleri hakkında yapılan duyuruda, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." cümlelerine yer verdi.

askerlik kasım celbi

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

E-DEVLET İLE ASKERLİK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

askerlik yerleri açıklandı mı

AKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

  • Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

  • Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

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