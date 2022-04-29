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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2022! Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı!

29.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Mayıs ayı askerlik yerleri, vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları tarafından merak konusu oldu. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs ayı celp tarihi nasıl sorgulanır? Konuya ilişkin ayrıntılar ve Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2022! Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı!

Mayıs ayı celp tarihi, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler tarafından merak konusu oldu. Binlerce aday, Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs ayı celp tarihi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı."

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşıldı.

MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR 2022?

Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile askerlik sevk tarihleri de belli oldu.

Askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

  • Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

  • Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022
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askerlik Asker Milli Savunma Bakanlığı
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