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Aşkı en tehlikeli olan burçlar! Evet demeden bir kez daha düşünün

30.06.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster aşk olsun isterse arkadaşlık ilişkilerde daima güvenebilecek insanlar ararız ancak çoğu zaman bir çok ilişki çeşitli sorunlarla karşılaşır. Astroloji meraklıları en tehlikeli burçları araştırıyorlar. İşte aşkta ve genel olarak en tehlikeli burçlar...

Aşkı en tehlikeli olan burçlar! Evet demeden bir kez daha düşünün

Geçtiğimiz yıllarda yapılan analizler doğrultusunda, en tehlikeli burçlar açıklandı. Listemizde yer alan bazı burçları görünce çok şaşıracaksınız. Aşkta en tehlikeli burçlar astroloji meraklılarının dikkatini çekiyor. İntikam, kıskançlık gibi duyguları barındıran tehlikeli burçları sizler için derledik...

AKREP

Kıskanç ve agresif hareketleriyle tanınan akreplerin bu listede olmaması elbette saçma olurdu. Akrep burçları, kendilerine yapılan kötülüğü unutmaz... Akrep burcu yalan konusunda ustadır. Eğer akrep burcuna yalan söylediyseniz akrep başınıza bela olabilir. Çünkü akrep asla yalanı affetmez. Çok tehlikeli olan akreple kimse kavga etmek istemez.

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YENGEÇ

Yengeçler, en tehlikeli burçlar listesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Duygusal, merhametli ve hoşgörülü olarak adlandırılan yengeçler aslında sağ gösterip sol vuran insanlardan oluşuyor. Yengeç burcundan olanlarla pek tartışmanız önerilmez.

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YAY

Listenin 3. sırasında ise yaylar yer alıyor. Karizmatik tavırları ve zekası ile etraflarındaki saygısını kazanan bu burç, suça eğilimlerinin fazla olduğu gözlemlenmiş. Yay çabuk sinirlenen ve çabuk parlayan burçlar arasında yer alır. Yay burcuyla tartışırken dikkatli olmanızda fayda var. Yay sinirlendiğinde gerçekten zor sakinleşir. Bu yüzden yay burcuyla ilişki kurarken dikkatli olmanızda büyük fayda var.

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TERAZİ BURCUNA DA DİKKAT EDİLMELİ

Öte yandan terazi burcuna da dikkat edilmeli. Küçük bir sorundan bile deliye dönen terazi burcu çoğu zaman çekilmez olabiliyor. Terazi burcu özellikle iyi bir dedektif. Ondan sır saklanmayacağını bilmeniz gerek. Sırrı öğrense bile o kadar kincidir ki günlerce hiç belli etmez ve fırsatını yakaladığında kavga etmek için kullanırlar. Üste çıkma konusunda da üstlerine yoktur.

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