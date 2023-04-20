Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti! Rana Cabbar kimdir, kaç yaşındaydı?

Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi.

Bir döneme damga vuran Aşkı Memnu oyuncuları arasında yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

1945 yılında dünyaya gelen Cabbar, Güner Sümer'in yönettiği “Ayak Bacak Fabrikası” adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına merhaba dedi.

Sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan ünlü ismin oynadığı diziler arsaında Kadın, Hercai, O Hayat Benim ve Üç Kuruş da yer alıyor.





