HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ’Askıda ekmek’ kumbarasını çalan şüpheli kameraya yansıdı

’Askıda ekmek’ kumbarasını çalan şüpheli kameraya yansıdı

31.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da bir fırında ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için konulan ’Askıda ekmek’ kumbarası çalındı, o anlar iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akoluk Sokak’ta 24 saat açık olarak faaliyet gösteren fırına girdi. İş yerinde kimsenin olmadığını zanneden şahıs, tezgahın üzerinde bulunan ve ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen ’Askıda ekmek’ kumbarasını çalarak kayıplara yarıştı.

İş yeri sahibi Emrah Samancıoğlu, yaptığı açıklamada, "İş yerimiz 24 saat açık olarak faaliyet gösteriyor. Sabah iş yerime geldiğimizde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledim.

Çalışanlarımızın arka bölümde olduğu anlardaki görüntülerde, sadaka kutusunu saat 04.00 sıralarında 20 yaşlarında bir kişinin çaldığını gördüm. Daha sonra polisi arayarak, şikayetçi oldum" dedi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalmışlardı! Sınır kapısında yakalanan Kolombiyalılar tutuklandıŞişli'de bankadan para dolu çantayı çalmışlardı! Sınır kapısında yakalanan Kolombiyalılar tutuklandı
Herkes onu konuşuyor! Tarkan...Herkes onu konuşuyor! Tarkan...
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.