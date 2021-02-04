Aşkına karşılık vermeyince katletmişti! Mahkemede şoke eden sözler

Ancak, sanığın hastane kayıtlarında psikolojik tedavi gördüğüne dair bir kanıta ulaşılamadı.

‘ŞAKA YAPTIĞINI ZANNETTİM’

Mahkemede tanık olarak dinlenen Fındıklı Sabancı Öğretmenevi Müdürü Aykut Savaş, cinayet anında yaşananları anlattı. Savaş, “Sanığı ilk kez o gün gördüm. Lobide televizyon izliyordum. O arada arkamdaki kapı açılmış, görmedim. Gamze'den 'ey' diye bir ses duydum, başımı çevirdiğimde maktulü kaçarken gördüm. Sonra silah sesi geldi. İyice döndüğümde, sanığın maktule doğru gittiğini ve elinde silah olduğunu gördüm. Maktul o esnada yüz üstü düştü. Ben arka kapıdan dışarı çıktım, polis diye bağırdım, polisi aradım esnafa içeriye bakıyordum. Fındıklı’daki akıl hastalarından biri olduğunu ve şaka yaptığını zannettim” diye konuştu.

‘BOĞAZININ KESİK OLDUĞUNU GÖRDÜK’

Silahını bırakmasını söylediği zanlı Dalançıkar’ın kendisine ‘bunun bende kalmasına gerek yok' diyerek cebinden çıkardığı fotoğrafı masaya attığını anlatan Savaş, “Sanık, 1 metre mesafede elinde silahla yerde yatan maktule bakıyordu. Yeniden polisi ve 112’yi aradım. İçeri girdim sanığa ‘silahı bırak’ dedim. O 'böyle olmasaydı, böyle olmazdı' gibi bir şey dedi. Cebinden fotoğraf çıkardı, ‘bunun bende kalmasına gerek yok' diyerek masaya attı. Polisler geldi, maktulün yanına gittim, boğazının kesik olduğunu gördük. Sağlık ekipleri vefat ettiğini söyledi. Boğazını ne zaman kestiğini görmedim, 1 el silah sesi duydum, ama sonra 2 el ateş edildiğini öğrendim. Maktulle aramız iyiydi, sohbetimiz vardı. Sanığın kendisine yönelik rahatsız edici davranışlarından bahsetmedi. Müdür yardımcımız da kadın, ona da bahsetmemiş” ifadelerinde bulundu.