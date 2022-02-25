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Askıya almak ne demek? Askıya almak deyiminin anlamı nedir?

25.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askıya almak ne demek? sorusunun yanıtı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığını açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Askıya almak ne demek? Askıya almak deyiminin anlamı nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Askıya almak deyiminin anlamı...

Askıya almak ne demek? Askıya almak deyiminin anlamı nedir?

Askıya almak ne demek? Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Maio yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığını belirtti. Maio'nun son dakika açıklaması sonrası Askıya almak ne demek? Askıya almak deyiminin anlamı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Askıya almak deyiminin anlamı ve TDK'daki karşılığı haberimizde.

ASKIYA ALMAK NE DEMEK?

Askıya almak bekletmek ya da iptal etmek anlamına gelmektedir.

Askıya almak üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken konuları daha sonraya bırakmak için kullanılan bir deyimdir.

ASKIYA ALMAK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR?

Askıya Almak Deyimi ile ilgili Türk Dil Kurumu tarafından şu ifadelere yer verilmiştir:

  • Hemen karar vermek yerine sonraya bırakmak, ertelemek.

  • Bir konu hakkındaki düşüncelerini hemen açıklamamak.

  • Dondurmak, iptal etmek, kesin bir sonuca varmamak.
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