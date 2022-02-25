Askıya almak ne demek? Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Maio yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığını belirtti. Maio'nun son dakika açıklaması sonrası Askıya almak ne demek? Askıya almak deyiminin anlamı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Askıya almak deyiminin anlamı ve TDK'daki karşılığı haberimizde.

ASKIYA ALMAK NE DEMEK?

Askıya almak bekletmek ya da iptal etmek anlamına gelmektedir.

Askıya almak üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken konuları daha sonraya bırakmak için kullanılan bir deyimdir.

ASKIYA ALMAK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR?

Askıya Almak Deyimi ile ilgili Türk Dil Kurumu tarafından şu ifadelere yer verilmiştir: