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Aşkta ilk adımı kim atıyor? Kadınlar mı erkekler mi daha hızlı aşık oluyor? Erkekler ve kadınlar ne sıklıkla aşık olur? Bilim açıkladı...

Aşkın hızı cinsiyete göre değişir mi? Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir araştırma, erkeklerin ve kadınların aşık olma süreçlerini mercek altına aldı. 33 ülkeden 808 gencin verileriyle ortaya çıkan sonuçlar, aşkın hem hızını hem de yoğunluğunu gözler önüne seriyor. Peki, kim daha hızlı aşık oluyor; erkekler mi, kadınlar mı? Detaylar haberimizde…

Aşkta ilk adımı kim atıyor? Kadınlar mı erkekler mi daha hızlı aşık oluyor? Erkekler ve kadınlar ne sıklıkla aşık olur? Bilim açıkladı...
Sedef Karatay

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin ve kadınların aşık olma hızlarını mercek altına aldı. Bilim insanları, 33 farklı ülkeden, yaşları 18 ile 25 arasında değişen 808 yetişkinin verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırma, yayınlandı ve aşkın cinsiyetler arasındaki farklı dinamiklerini ortaya koydu.

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KİM DAHA HIZLI AŞIK OLUYOR?

Araştırmaya göre, erkekler ortalama dört hafta içinde sırılsıklam aşık oluyor. Kadınlarda ise bu süre yaklaşık iki aya kadar uzuyor. Yani erkekler, kadınlardan iki kat daha hızlı bir şekilde aşık oluyor. Uzmanlar, erkeklerin genellikle ilişkilerde aşık olan ilk taraf olduğunu da belirtiyor. Bu durum, erkeklerin duygusal bağ kurma süreçlerinin daha hızlı işlediğini gösteriyor.

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KADINLAR DAHA YOĞUN SEVİYOR

Hız konusunda erkekler önde olsa da, kadınların aşkı daha yoğun yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, kadınların duygusal derinlik ve bağlılık açısından daha yoğun bir deneyim yaşadığını ifade ediyor. Bu, kadınların aşık olma sürecinde daha seçici ve temkinli olabileceğini, ancak bağlandıklarında daha derin duygular hissettiğini gösteriyor.

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NE SIKLIKLA AŞIK OLUYORUZ?

Araştırma, bireylerin hayatları boyunca kaç kez aşık olduğunu da inceledi. Erkeklerin ortalama 2.6 kez, kadınların ise 2.3 kez aşık olduğu tespit edildi. Bu veriler, erkeklerin yaşamları boyunca aşkı biraz daha sık deneyimlediğini ortaya koyuyor. Ancak her iki cinsiyetin de aşk sıklığı açısından birbirine yakın olduğu görülüyor.

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AŞK EVRENSEL Mİ?

33 farklı ülkeden 808 yetişkin katılımcının yer aldığı çalışma, aşkın evrensel bir duygu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak cinsiyetler arasındaki aşık olma hızı ve yoğunluğu, biyolojik ve sosyal faktörlerin etkileşimiyle şekilleniyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
Aşk bilimsel araştırma
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