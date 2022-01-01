Asla eskimeyen hobilerden puzzle ile zamanını geçirmek isteyenlerin edinmesi gereken ürünler

Puzzle'ın 1700'lü yıllardan itibaren oynandığını biliyor muydunuz? İlk defa bir haritacı tarafından parçalara ayırma sistemi olarak kullanılan puzzle yıllar içinde büyüyüp bir sanata dönüştü. Bugün dünyanın en ünlü tablolarından kendi fotoğraflarınıza kadar birçok görüntüyü yapboz haline getirebiliyorsunuz. Hem görüntüsüyle hem yapımıyla tam bir sanat diyebileceğimiz bu aktivitenin kendine özgü bir kültürü oluşmuş durumda. Artık puzzle yaparken size yardımcı olacak birçok malzeme bulunuyor. Puzzle malzemeleri hobinizi sizin için daha kolay hale getirirken aynı zamanda onu taşınabilir kılıyor. Bu malzemelerle hem havalı bir puzzle sanatçısı olacaksınız hem zamandan tasarruf edeceksiniz. Üstelik malzemelere tek tıkla ulaşmanız mümkün.

1. Yeşil sahalara değil puzzle halısına dönüyoruz!

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Elinizdeki puzzleda bulunan parça sayısına bağlı olarak ya da bitmiş halinin boyutlarına göre ölçüsünü seçebildiğiniz puzzle halıları, puzzle yapmayı kolaylaştırıcı malzemelerden biri. Üstelik tek bir halıda birden fazla çerçeve bulunduğu için ömürlük de bir malzeme. Tam bir tutkunsanız askılı çanta haline gelebilen puzzle halısını istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Bu halının en önemli özelliği ise üzerinde puzzle çalışması yaparken işiniz çıktığında ya da onu taşımanız gerektiğinde tamamladığınız bölümlerin bozulmaması. Puzzle parçalarınız halı üzerine yapışıyor ve rulo halinde sarılınca bozulmuyor! Böylece halınızla birlikte yarım kalmış puzzleınızı da yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

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2. Parçaların arasından su sızmasın diye...

Puzzle sanatının en kritik malzemelerinden biri de yapıştırıcı. Özellikle eseriniz bittiğinde onu sergilemek istiyorsanız ya da "Bu kadar uğraştım, bozmaya kıyamam." diyorsanız bir puzzle yapıştırıcısına ihtiyacınız olacak. Yapboz üzerinde sıvı yapıştırıcılar kullanmanız doğru değil çünkü bu yapıştırıcılar parçalarınızı birbirine yapıştıramayacağı gibi onların zarar görmesine sebep olabilir. Puzzle parçalarınızın hem arka plan için koyduğunuz malzemeye hem birbirlerine yapışmasını istiyorsanız bu ürünü mutlaka edinmelisiniz. Yüzlerce çeşit puzzle yapıştırıcısı bulunsa da kendinizinkini seçerken ne sıklıkla bu hobiyle ilgilediğinizi göz önünde bulundurabilirsiniz. Tekli paketlerde gelen Ks Games yapıştırıcı, yanınızda taşımanız ve ihtiyacınız kadarını kullanmanız açısından faydalı olabilir.

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3. Parçalar arasında boğulmaktan kurtaran bir kahraman!

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Özellikle 1000 ve üzerindeki parça sayısına sahip puzzleları muhafaza etmek kabusa dönüşebiliyor. Başlamak için bir köşeyi seçiyorsunuz ama o kadar çok parça gözünüzün önünde ki uzun zaman geçmesine rağmen yalnızca bir parça bulup pes ediyorsunuz. Keyifli hobinizi kabusa çevirmeyecek bu ürün ile parçaları renklerine ya da bölgelerine göre ayırabilirsiniz. Böylece hem daha kısa sürede aradığınız parçayı bulabilir hem parça kaybetme ihtimalinizin önüne geçebilirsiniz. Parça ayrıştırma kutuları ile puzzle parçalarınız her zaman düzenli duracak. Kutular birbirlerinin üzerinde durabildikleri gibi ayrı bir şekilde de kullanılabiliyor. Böylece ailenizle ya da arkadaşlarınızla puzzle yapmak daha kolay bir hale gelecek gibi görünüyor!

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4. Mozaik puzzle tutkunlarına özel bir kalem

Piyasada birçok puzzle çeşidi var ve mozaik puzzle da bunlardan bir tanesi. Mozaik puzzle parçaları genelde daha ağır ve küçük oluyor. Bu parçaları özel olarak temin edebileceğiniz gibi elinizde var olan atık parçalarla da bir mozaik oluşturabilirsiniz. Parçalar küçük olduğundan parmaklarınız her zaman yeterli gelmeyebilir. Bu noktada MOVAS Sanat Işıklı Kalem kurtarıcınız olacak. Mozaik puzzleda boşlukları daha iyi görmeniz ve küçük parçaları yerleştirebilmeniz için tasarlanan bu kalemle daha rahat çalışabilirsiniz. Yapıştırma işlemini yaparken yapıştırıcının her boşluğa girmesi için yanında yer alan yassı küçük araçlardan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca kaleme takılabilen küçük büyüteç de sizi küçük parçalarınıza yakınlaştıracak!

MOVAS Sanat Işıklı Kalem'e buradan ulaşabilirsiniz.

5. Puzzleların görünmez kahramanı!

Puzzle parçalarınızı yapıştırmadan korumak istiyorsanız bu ürün tam size göre. Son parçanızı yerleştirip resmi tamamladıktan sonra şeffaf koruyucu filmlerle onu sarabilirsiniz. Hem resminizi bozulmadan görebilir hem parçalarınız zarar görmeden bir arada durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca koruyucu film, parça renklerinin solmasını da engelliyor. Yaptığınız resmin eskimemesi için kullanabileceğiniz oldukça pratik bir ürün olan rulo şeklindeki koruyucudan istediğiniz kadar alıp puzzle parçalarınızı sarabilirsiniz. En az yapıştırıcı kadar etkili bir şekilde parçaları bir arada tutabilen ve üzerlerine sımsıkı yapışan bu ürünle resimlerinizi bir sanat eseri haline getirebilirsiniz. Ürünün hem mat hem parlak seçeneği bulunuyor.

Hobbygaleri Şeffaf Puzzle Koruyucu'ya ulaşmak için tıklayın!

6. Son dokunuş ve işte eseriniz...

Puzzle resminizi bitirdikten sonra sıra onu yapıştırıp duvara asmaya ya da hediye etmeye geldiğinde son dokunuş için puzzle çerçeveleri yanınızda olacak. Puzzle çerçeveleri puzzle destek kartonlarıyla birlikte gönderiliyor. Bu özellik onu diğer çerçevelerden ayırıyor. Puzzle destek kartonu üzerine direkt olarak puzzlenızı yerleştirip yapıştırabilirsiniz. Ardından kesip biçmeye gerek kalmadan puzzle boyutunuza göre ayarlanmış çerçeveyi resimle buluşturabilirsiniz. Çerçevenin zevkinize ve dekorasyonunuza göre seçebileceğiniz farklı çeşitleri bulunuyor. Çerçeve kenar renklerini beyaz, siyah, kahverengi ya da platin olarak tercih edebilirsiniz.

Art Puzzle Çerçevesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

7. Puzzle ile keyifli vakit geçirmeniz için küçük bir yardımcı

Puzzle yaparken puzzle kutusu üzerinde yer alan resim baz alınır. Ancak bir kutuya bir de puzzlea bakmak ve görüş açısını ayarlamak hiç de kolay bir şey değil. Şövaleler bu konuda size yardımcı olabilir. Kutunun resim bulunan kapağını masa üstü şövale üzerine koyup bir çerçeve gibi size bakmasını sağlayabilirsiniz. Böylece görüş açınızı şövale üzerinden ayarlayabilirsiniz. Ürün, masa üstünde kullanılabilir boyutuyla işinize yarayacak gibi görünüyor. Rahatlık sunmasının yanı sıra eskimeyen bir parça olan şövale ile resim çalışmaları da yapabilirsiniz. Ayrıca üzerine sevdiğiniz bir tabloyu koyup dekoratif olarak kullanmak da bir seçenek. Yaptığınız puzzle da yapıştırıldıktan sonra bu şövale üzerinde sergilenebilir.

Artzone Masa Üstü Şövale'ye ulaşmak için tıklayın!

8. Puzzle parçaları hasar görmesin diye yumuşak dokunuşlar...

Puzzle parçaları 1500 ve üzerine çıktığında boyutları küçülmeye başlıyor. Bu da daha kolay soyulup yıpranabilmesine hatta cinsine göre zaman içinde yırtılabilmesine sebep oluyor. Özellikle yapıştırma işlemi sırasında bıçak ya da spatula kullanıyorsanız bu küçük parçalara elveda diyebilirsiniz. Bu durumda parçalarınızı yapıştırmak, cilalamak ya da boyamak için en iyi seçenek yumuşak silindir fırçalar. Uçlarında sünger bulunan yassı fırçalarla puzzle parçalarınız üzerinden yumuşak dokunuşlarla geçebilirsiniz. Böylece hem yapışkanı dağıtabilir hem parçalarınızı koruyabilirsiniz. Üç farklı boyutu olan fırça seti, puzzle haricinde de işinize yarayacak bir ürün.

Arthobi Sünger Rulo Fırça Seti'ni buradan inceleyebilirsiniz.

