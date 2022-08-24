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'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

24.08.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi, başta kıyafetler olmak üzere kumaştan yapılan her şeyi temizlemesi için kullanıyoruz. Ancak, hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı çalışma mide bulandıran gerçekleri gözler önüne serdi. Çamaşır makinesinin filtresini mercek altına alan kullanıcı, "Söz veriyorum, sonra gördüklerinize şok olacaksınız" dedi.

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Çamaşır makinesinin filtresinde gizli bakteri ve akarları görünce şaşkınlığınızı gizlemeyeceksiniz. Sosyal medya platformu TikTok’ta bir kullanıcı çamaşır makinesi filtresini mercek altına aldı.

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Çamaşır makinesinin filtresine gizlenen bakteriler mide bulandırdı. TikTok kullanıcısı, "Söz veriyorum, sonra gördüklerinize şok olacaksınız" dedi. Daha sonra mikroskop altında görebildiklerini yakından göstererek solucanları, toz akarlarını ve diğer mikroskobik canlıları ortaya çıkardı.

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ALERJİYE NEDEN OLABİLİR

Toz akarları çoğunlukla cilt hücreleriyle beslendiğinden, bunun bilinmeyen alerjilerin nedeni olabileceğini söyledi.

OneMinMicro isimli kullanıcı, videosunda bunları gördükten sonra tekrar mikroskopla hiçbir şeye bakmak istemediğini dile getirdi.

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Milyonlarca kez izlenen videoyu kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. Kimisi görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söylerken kimisi ise hayatımdan endişe ediyorum tarzında yorumlar yaptı.

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Bazıları sabunun ve çamaşır makinesinin sıcaklığının parazitleri öldürmediğine şaşırdı.

Kullanıcı üç ayda bir çamaşır makinesinin temizlenmesi gerektiğini özellikle filtrenin derinlemesine temizlenmesi gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
alerji Bakteri çamaşır makinesi
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