Aslan burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte aslan burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay iş hayatında aktif bir çaba ve mücadele içinde olabilir, verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz. Sınavlarda çabanın sonucu gelebilir. Geleceği daha çok düşünebilir, geleceği düşünerek işinizde çaba sarf edebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği, ev içi tadilatlar gündeme gelebilir.
4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda büyük sözleriniz önünüze gelebilir. Düşüncelerinizin enerjisinin yoğun olduğu, işaretçi rüyalar görebileceğiniz zamanlar.
7 Ağustosta Venüs hareketi ile ayın geri kalanıyla gizli aşklar, dönemsel flörtler, romantik tanışmalar gündeminizde olabilir. Etrafınıza yayacağınız aura, insanları daha çok size çekebilir. Eşin iş hayatında yeni fırsatlar söz konusu olabilir. Siz ise her duygu ve düşüncenizi etrafınıza açmak istemeyecek, sosyal tatiller yerine arınma, dinlenme tatilleri arayışında olacaksınız.
19 Ağustos'ta burcunuzda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında iş hayatında ve günlük hayatınızdaki planlarınızda elinizde olmayan durumlar, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu tarih civarında aşırı yönetme çabasında olmamalı, şartlara ayak uydurmalısınız. Yeni iş girişimleri ve büyük değişiklikler için aceleci olmamalı.
Astrolog Merve Rençber
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