Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte aslan burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Aslan burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay iş hayatında aktif bir çaba ve mücadele içinde olabilir, verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz. Sınavlarda çabanın sonucu gelebilir. Geleceği daha çok düşünebilir, geleceği düşünerek işinizde çaba sarf edebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği, ev içi tadilatlar gündeme gelebilir.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda büyük sözleriniz önünüze gelebilir. Düşüncelerinizin enerjisinin yoğun olduğu, işaretçi rüyalar görebileceğiniz zamanlar.