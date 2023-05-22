Aslı Hünel ile Gelin Evi'ne Bitlisli Alfred damga vurdu! Gerçek başka çıktı

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bugün gülümseten dakikalar yaşandı. Haftanın ilk gününde Cansu Kara'nın evine konuk olundu.

'En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım' diyen gelinlerin yarıştığı programda Cansu gelin en iyi sunumu yapabilmek ve yarışmacılara jest yapmak adına garson tuttu.

Aslı Hünel'in kim olduğunu sorduğu garson adının 'Alfred' olduğunu söyleyince kahkaha tufanı koptu. Ardından ünlü sunucu garsona 'Nerelisin?' diye sordu.

Bitlisli olduğunu söyleyen garson canlı yayında davetlerin vazgeçilmezi beyran çorbası yaptı. Aslı Hünel'in laf atmaya devam ettiği garson sonunda gerçeği açıkladı ve asıl isminin 'Samet' olduğunu söyledi.

Aslı Hünel ve Bitlisli Alfred arasında geçen diyalog ekran başındakileri ve gelinleri kırdı geçirdi. Bu anlar sosyal medyada da gündem oldu. Yarışmayı izleyenler 'Yok artık', 'Çok güldüm' gibi yorumlar yaptılar.

