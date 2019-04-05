LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı iddialarına ilişkin, Assange'ın "özgür bir adam" olduğunu ve "istediği zaman elçilikten çıkabileceğini" söyledi.

Wikileaks'in, Assange'ın elçilikten günler hatta saatler içinde çıkarılacağı iddiasının ardından bina önünde hareketlilik yaşandı. Bir grup Assange destekçisi, elçilik önünde toplanırken, Wikileaks kurucusuna özgürlük talep eden pankartlar da binanın demir parmaklıklarına asıldı.

Elçilik binasının önünde sabah saatlerinde görülen polisler daha sonra buradan ayrıldı. Londra polisinden yapılan yazılı açıklamada, Assange hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve binadan çıkması durumunda bunun yerine getirilmesinin bir "mecburiyet" olduğu belirtildi.

- "Mümkün olduğunca çabuk çözülmesini istiyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özgür bir adam, istediği zaman elçilikten çıkabilir. Durumun mümkün olduğunca çabuk çözülmesini istiyoruz." dedi.