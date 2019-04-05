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Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

İddia üzerine bir grup Assange destekçisi elçilik önünde toplanırken, sabah saatlerinde bina önündeki polisler daha sonra buradan ayrıldı - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "Özgür bir adam, istediği zaman elçilikten çıkabilir. Durumun mümkün olduğunca çabuk çözülmesini istiyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı iddialarına ilişkin, Assange'ın "özgür bir adam" olduğunu ve "istediği zaman elçilikten çıkabileceğini" söyledi.

Wikileaks'in, Assange'ın elçilikten günler hatta saatler içinde çıkarılacağı iddiasının ardından bina önünde hareketlilik yaşandı. Bir grup Assange destekçisi, elçilik önünde toplanırken, Wikileaks kurucusuna özgürlük talep eden pankartlar da binanın demir parmaklıklarına asıldı.

Elçilik binasının önünde sabah saatlerinde görülen polisler daha sonra buradan ayrıldı. Londra polisinden yapılan yazılı açıklamada, Assange hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve binadan çıkması durumunda bunun yerine getirilmesinin bir "mecburiyet" olduğu belirtildi.

- "Mümkün olduğunca çabuk çözülmesini istiyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özgür bir adam, istediği zaman elçilikten çıkabilir. Durumun mümkün olduğunca çabuk çözülmesini istiyoruz." dedi.

Assange'ın avukatlarından yapılan yazılı açıklamada, Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarma kararının "yasadışı" olacağı ve "uluslararası sığınma hukuku"nun ihlal edileceği savunuldu.

Bir Assange destekçisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wikileaks'in kurucusunun binadan çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Sayın Assange'ın bu elçilik binasını terk etmesi durumunda güvende olmayacağını biliyoruz. İngiliz hükümeti, onun gözaltına alınması ya da tutuklanması komplosunda suç ortağı olduğunu gösterdi. Muhtemelen ABD'ye iade edileceğine dair güçlü bir inancımız var. Tüm bunların sebebi de ABD'nin Irak savaşındaki rolü ile ilgili rahatsız edici gerçekleri yayınlaması." diye konuştu.

- "Günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacak" iddiası

Wikileaks'in dün gece Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürülmüştü.

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemekle, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

- 2012'den beri büyükelçilikte yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ekvador ingiltere Jeremy Hunt Julian Assange Wikileaks

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