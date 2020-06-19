Assassin's Creed Origins hafta sonu ücretsiz olacak

19 Haziran ve 21 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olacak olan oyunu şimdiden indirip vakit kaybetmeden yarından itibaren oynamaya başlayabilirsiniz. Çok zorlasınız (yan görevleri yapmadan) 2 günde bitirebileceğiniz oyunu, dilerseniz de deneme süresi bittikten sonra da satın alabilirsiniz. Oyunu satın aldığınızda kayıt dosyalarınızdan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Assassin’s Creed: Origins indirim ile şu an Uplay üzerinde 53.80 TL'den satılıyor. Eğer uzun bir oyun deneyimi istiyorsanız, oyunun fiyatı bu seviyedeyken kaçırmayın deriz.

ASSASSİN'S CREED ORİGİNS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz veya AMD FX-6350 @ 3.9 GHz veya daha iyisi

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM)

RAM: 6GB

Çözünürlük: 720p

Video Ayarı: Düşük

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 280X (3GB VRAM)

RAM: 8GB

Çözünürlük: 1080p

Video Ayarı: Yüksek

Aşağıdan oyunun resmi sistem gereksinimlerine ulaşıp, PC’nizin oyunu açıp açmayacağını görebilirsiniz. Son olarak oyunu en tepe ayarlarda oynamak için RTX 20 serisi bir karta sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

