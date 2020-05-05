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Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi belli oldu dedi, ortalık karıştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir Reddit kullanıcısı, yaşadığı yerdeki bir oyun mağazasında Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihini gördüğünü söyledi, ortalık tam anlamıyla karıştı. İşte iddia edilen Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi...

Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi belli oldu dedi, ortalık karıştı!

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın ilk resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptı. Yapılan tanıtımdan sonra Assassin's Creed Valhalla uzun bir süre konuşuldu. Çoğu oyuncu oyunun çıkış tarihini beklemeye başladı. Fakat Ubisoft'tan oyunun çıkış tarihi ile alakalı kesin bir bilgi gelmedi. Zira Ubisoft tanıtımda oyunun 2020 sonlarında satışa çıkacağını duyurmakla yetindi. Reddit ile içli dışlı olan bir kullanıcının iddiaları ise Ubisoft'un Assassin's Creed Valhalla için belirlediği tarihin ortaya çıkarıldığı yönünde.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA'NIN ÇIKIŞ TARİHİNİ GÖRDÜ

Bir Reddit kullanıcısı, yaşadığı yerdeki bir oyun mağazasında ilginç bir şeye rastladı. Kullanıcı, mağazanın yeni Assassin's Creed oyununun çıkış tarihini paylaştığını öne sürdü. Kullanıcıya göre, Assassin's Creed Valhalla, 16 Ekim 2020 tarihinde satışa çıkacak. Kullanıcının bu tarihi paylaşmasından sonra, Reddit'te ortalık deyim yerindeyse yıkılırken ilginç bir takım gelişmeler de yaşandı.

REDDİT'TEKİ PAYLAŞIMINI DEĞİŞTİRDİ

Asssassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihini paylaşan kullanıcı, paylaşımından birkaç saat sonra ani bir karar aldı ve tarihi 2020 olarak değiştirdi. Bu ani değişime neyin sebep olduğu bilinmezken, kullanıcı mağazaya zarar vermemek adına böyle bir karar aldığını ifade etti. Reddit moderatörleri ise kullanıcının ilk paylaşımının görüntülerini kendileriyle paylaştığını ve tarihin doğru olduğunu açıkladı. Peki Assassin's Creed gerçekten de bu tarihte gelebilir mi?

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EKİM AYI ASSASSİN'S CREED AYI

Assassin's Creed serisinin son üç oyunun çıkış tarihine baktığımızda bu soruya evet dememiz mümkün. Zira, son üç Assassin's Creed oyunu ekim ayında yayınlandı. Bu yüzden 16 Ekim tarihi hiç de olasılığı düşük bir tarih değil. Assassin's Creed Valhalla'nın resmi çıkış tarihini ilk kez Microsoft'un 7 Mayıs günü düzenleyeceği Xbox Series X etkinliğinde öğrenmemiz muhtemel.

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