Aston Martin Vantage rüzgarı estirecek! F1 Edition...

Vantage F1 Edition, “Racing Green” Yarış Yeşili rengi de dahil olmak üzere 3 renk seçeneği ile, metalik ve saten versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. “Racing Green” Yarış Yeşili rengi farklı renk denemeleri sonucu oluşmuş ve özel seçilmiş bir renktir. Ayrıca, Vantage'ın her zamanki 20 inçlik jantları da büyütülerek 21 inçlik yeni Pirelli performans lastikleriyle değiştirildi. Yeni tip performans lastikleri ile F1 Edition, pürüzlü yüzeyler üzerinde etkileyici bir performans gösteriyor.

F1 Edition'ın performans geliştirmelerine baktığımızda, görünüşünün çok ötesinde yenilikler ortaya koyulduğunu görebiliriz. Vantage'ın 4,0 litrelik çift turbo V8 motoru 25 beygirlik bir artışla toplam 535 beygir gücü elde ediyor. Bununla birlikte aracın torku, 685 Nm’den fazla bir değerde değişmeden kalıyor. Aston Martin, sekiz ileri vitesli otomatik şanzımanda birkaç küçük değişiklik yapmış ve bu da daha hızlı vites büyütme ve frenleme sırasında da daha agresif vites küçültme performansı sağlamıştır.

Fiziksel süspansiyon değişiklikleri sınırlı olsa da otomobilin dinamik karakteri önemli ölçüde değiştirildi. F1 Edition'ın arka amortisörleri yüzde 10 daha sertleştirilerek yenilenmiştir. Yazılım değişiklikleriyle normal Vantage'a göre arka tekerleklere önemli miktarda daha fazla tork gücü sağlanmıştır.

Vantage F1 Edition’ın tasarımında, Köpekbalığı burunlu ızgara oldukça kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınmıştır; standart tasarımın kalın çerçevesi ve ızgarası, dikey ve yatay kanatlarla ve daha bütünleşmiş bir görünümle değiştirilmiştir.

Aston Martin’in hem tasarımıyla hem de Formula 1 güvenlik aracı olması sebebiyle dikkatleri üzerine toplayan modeli Vantage’ ın bu yeniliklere ek olarak bugün, V12 versiyonu otomobil severlere tanıtıldı. Yakın zamandaki Vantage F1 Edition’ın rüzgarı daha yeni başlamışken V12 motorlu sınırlı sayıda üretilecek yeni versiyonun tanıtımı ile birlikte tüm otomobil dünyasında bir süre daha kendinden bahsettirmeye devam edecek.

2015 yılından beri distribütörlüğü D&D Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından başarıyla yönetilen Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya; Vantage F1 Edition’ın Aston Martin Turkey Yeniköy showroomunda çok yakında sergilenmeye başladığını ve aracın hem müşteriler hem de otomobil severler tarafından daha showrooma gelmeden büyük ilgi çektiğini dile getirdi.1 adet Vantage F1 Edition’ın yakın zamanda sahibine teslim edileceğini de söyleyen Nevzat Kaya, ek siparişleri de almaya devam ettiklerini belirtti.

Sadece 333 tane V12 Vantage üretileceğini ve Türk müşterilerin de şimdiden yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Nevzat Kaya; 2015 yılından beri hem satış rakamlarıyla hem de markanın ülkemizde boy göstermesi açısından başarıyla yürüttüğümüz bu yolculukta yeni gelen Vantage F1 Edition’ ın gördüğü yoğun ilgi gibi V12 Vantage’ın da verimli sonuçlar elde edeceğini düşünüyoruz, diyerek sözlerini tamamladı.

Çarpıcı ‘Köpekbalığı Burunlu’ tasarımına; 5.2 litre Twin Turbo V12 motor, 700 beygir ve 753 Nm tork ile ihtişam katan V12 Vantage, tıpkı diğer Aston Martin araçlarında olduğu gibi geniş bir konfigürasyon seçeneği sunuyor.

Tıpkı Vantage F1 Edition’ da olduğu gibi V12 Vantage da Aston Martin Türkiye showroomunda yerini alarak hem müşterilerine hem de tüm otomobil severlere kendini gösteriyor olacak.

