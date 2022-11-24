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Astoria AVM çalışma saatleri: Astoria AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23.11.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astoria Alışveriş Merkezi, Astaş Holding tarafından 2008 senesinde kurulan bir alışveriş merkezidir. İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunur. AVM, gelen misafirlerine hem alışveriş yapma hem de keyifli bir zaman geçirme imkânı sunar. Bünyesinde vale, bebek odası, engeli otopark, ATM, teras alanı, otopark, tekerlekli sandalye gibi hizmetleri barındırır. Peki, Astoria AVM saat kaçta açılıyor, çalışma saatleri nedir?

Astoria AVM çalışma saatleri: Astoria AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Astoria AVM, Avrupa’nın en yüksek ikiz atriyumlarına sahip olarak da bilinir. AVM içerisinde giyimden kozmetiğe, mücevherden restoranlara, kahve dükkânlarından sanat galerilerine, araç bakımından kuru temizlemeye, eczaneden kitapçı dükkânına kadar birçok farklı hizmet sunan mağaza bulunur. AVM’nin açılış ve kapanış saatleri özel bir durum olmadığı sürece aynıdır. Astoria AVM saat kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nedir?

Astoria AVM çalışma saatleri nedir?

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Esentepe mahallesinde kapılarını açan Astoria AVM sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bir buluşma noktasıdır.İş ve yaşam merkezi statüsünde İstanbul'da açılmış ilk alışveriş merkezi olarak da bilinir. Alışveriş merkezinin dışında Astoria AVM'de rezidanslar da yer alır. Astoria AVM çalışma saatleri bazı durumlar haricinde değişiklik göstermeden haftanın her günü aynı saatler arasında açılsa da Astoria AVM içerisinde bulunan mağazaların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. AVM’ye kendi aracınız ile gidebileceğiniz gibi toplu ulaşım araçlarını kullanarak da gidebilmeniz mümkündür. Yol bilgisine AVM’nin resmi sitesinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Astoria AVM saat kaçta açılıyor?

Seçkin mağazaları ile öne çıkan Astoria AVM hem gündüz saatlerinde hem de gece saatlerinde de hizmet verir. Astoria AVM açılış saati çoğunlukla sabah 10.00’dır. Alışveriş Merkezinde öğle tatili yoktur. Öğle saatlerinde de mağazalardan alışveriş yapabilir, yeme içme yerlerinde yemek yiyebilir ve diğer tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Astoria AVM saat kaçta kapanıyor?

Astoria AVM kapanış saati ise gece 22.00’dır. Ancak gece saat 22.00’dan sonra açık teras alanı ve bazı yemek noktaları gece yarısına kadar açıktır. Astoria AVM hafta içi mesai saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Salı: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Astoria AVM hafta sonu açık mı?

Astoria AVM, hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da kesintisiz bir şekilde gelen misafirlerine hizmet vermeye devam eder. Astoria AVM hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi çalışma saatleriyle benzerlik gösterir. Astoria AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati tıpkı hafta içinde olduğu gibi aynıdır. Astoria AVM hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Astoria AVM, Ramazan Bayramı’nın ilk günü saat 13.00’da açılır. Diğer bayram günleri ve resmî tatillerde ise standart mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder. Astoria AVM dinî ve resmî bayramlarda hizmet vermeye devam etse de AVM içerisinde bulunan mağazaların çalışma saatleri AVM'den bağımsız olarak değişebilir.

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