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AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

12.03.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi ile 9 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca aşısına ilişkin ilk açıklama geldi. AstraZeneca yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair hiçbir kanıt görülmemiştir" dedi.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımını askıya almasının ardından, AstraZeneca'dan ilk açıklama geldi.

AstraZeneca yaptığı açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtti. Açıklamada "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 Aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca “Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür” denildi.

9 ÜLKE ASKIYA ALDI

Avusturya'da ki bir hemşirenin AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda'da AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulduğu belirtilmişti.

DSÖ: HİÇBİR BULGU YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, birçok ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısına yönelik yaptığı açıklamada, "Aşıyı kullanmaya devam etmeliyiz. Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok" ifadelerini kullanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

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