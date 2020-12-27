KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Astrolog Merve Rençber’den 27 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları!

Astrolog Merve Rençber’den 27 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları!

fadoncu fadoncu 27.12.2020 08:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor. 27 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. 27 Aralık 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 27 Aralık 2020 Pazar günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. 17 Aralık'ta kova burcuna geçen Satürn, 2023 yılına kadar kova burcunda kalacak ve tüm burçları etkilemeye devam edecek.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (27 ARALIK 2020 PAZAR)

27 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 27 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bilinçaltı rüyalarıyla güne başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısından itibaren ruhen ve bedenen iyileşmeye, kendinizi geliştirmeye ve yaşamda ilerlemeye odaklanabilirsiniz. Kendi isteklerinize göre günü planlayabilir, uzun vadeli düşünmek yerine anlık hareket edebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal hareketlilik artabilir. Daha hızlı fikir ve plan değişikliği içinde olabilirsiniz. Akıl ve duygu arasında denge kurma zamanı. Kendinizi geliştirmeye odaklanmak için güzel bir gün.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kişisel gelişim konularına odaklanabilir, sosyal çevrenizle ilişkinizi iyileştirme gayesinde, çabasında olabilirsiniz. Görüntünüz ve tarzınızla ilgili değişiklik yapmak, daha genç görünmek isteyebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde daha bireysel düşünerek hareket edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gelecek hedeflerinize yönelebilir, geleceğe yönelik planlamalar veya sorgulamalar, kaygılar içinde olabilirsiniz. Gün içinde ruhsal çalışmalar ve maneviyat duygusal bir güç sağlarken, kaygı, panik ve endişe hali motivasyonunuzu düşürebilir.

Gezegenlerin buluşması... 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?Gezegenlerin buluşması... 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?
Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumlarıAylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğitimler, grup ve ekip çalışmaları, kitlelere hitap eden çalışmalar gündeminizde olabilir. Sosyal medya bağlantılı işler ve projelerle ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlar ön planda olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün ilk yarısında enerjiniz daha düşük olabilir, dinlenmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinden itibaren ise merak, heves, yenilik isteği artabilir. Kariyer ve gelecek konularına odaklanabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkiler, sosyal çevre ön planda olabilir. Karşınızdakilerin düşüncelerine içten içe önem verebilir, alacağınız tepkilere ve geri dönüşlere dair daha hassas olabilirsiniz. İletişim eksikliği ilişkilerde kopukluğa neden olabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konular ve maddi dengenizde iyileşme çabası gündeme gelebilir. Dışardan gelen paralar gündeminizde olabilir. İlişkilerde iletişim halinde olmak yakınlığı getirebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkiler, dostluklar ön planda. Yakınlarınız ve sevdiklerinizden ilgi ve anlayış görmek isteyebilirsiniz. Uzlaşma yanlısı olma, dengeyi koruma zamanı. Duygularınızı ve beklentilerinizi karşınızdakilere açabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ve ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar ön planda olabilir. Evinizle ilgili tadilat, temizleme ve düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde destek ve anlayış içinde olmakta, anlık gerilimlere kapılmamakta fayda var. Zira adım attığınızda olumlu yanıtlar alabilirsiniz.

Oğlak burcuna hediye seçimi... 22 Aralık - 21 Ocak oğlak burcu olanlara ne hediye alınır? Oğlak burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?Oğlak burcuna hediye seçimi... 22 Aralık - 21 Ocak oğlak burcu olanlara ne hediye alınır? Oğlak burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çocuklarınızla ilişkileriniz, partnerlik ve aşk ilişkileri ön planda olabilir. Günün ilk yarısında ilişkilerd için adım attığınızda iyileşme ve güçlenme sağlayabilirsiniz. Fakat bazı Kova burçları gün içinde kendi düşüncelerine, kendi duygularına önem verebilir. Daha flörtöz olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sıkılganlık ve değişiklik isteği ara ara çalışabilir. İzlemek, okumak, kendinizi geliştirmeye odaklanmak günü daha keyifli geçirmenizi sağlayabilir. Aile içi ilişkilerde, ev içindeki iletişimde anlık hareket etmek, takılı kalmamak gerekli. Bu sayede keyifli sohbet ve paylaşımlar içinde olabilirsiniz.

Gezegenlerin buluşması... 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?Gezegenlerin buluşması... 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?
Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumlarıAylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
27 Aralık'ta doğanların burç özellikleri27 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
16-22 Kasım haftalık burç yorumu 16-22 Kasım haftalık burç yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan olay paylaşım! Bunu kimse beklemiyordu

Tarkan'dan olay paylaşım! Bunu kimse beklemiyordu

Eski eşini görenler şaşkına döndü

Eski eşini görenler şaşkına döndü

Kuralların gevşemesini fırsat bildi

Kuralların gevşemesini fırsat bildi

Erotik poz paylaşmadan duramıyor

Erotik poz paylaşmadan duramıyor

Yılbaşı Özel programı! Konukları bomba...

Yılbaşı Özel programı! Konukları bomba...

Deyişlerle son yolculuğuna uğurlandı

Deyişlerle son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...

Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...

Diğer Haberler

Ay boşlukta ilerliyor... 26 Aralık 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!

26 Aralık 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!

Astrolog Merve Rençber’den 25 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!

25 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!

27 Aralık'ta doğanların burç özellikleri... 27 Aralık hangi burç? 27 Aralık'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

27 Aralık'ta doğanların burç özellikleri

26 Aralık'ta doğanların burç özellikleri... 26 Aralık hangi burç? 26 Aralık'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

26 Aralık'ta doğanların burç özellikleri

25 Aralık'ta doğanların burç özellikleri... 25 Aralık hangi burç? 25 Aralık'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

25 Aralık'ta doğanların burç özellikleri

Eski defterler açılıyor... Astrolog Merve Rençber’den 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları!

24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.