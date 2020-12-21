Gezegenlerin buluşması... 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşecek ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 21 - 27 Aralık haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 21 - 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumları... 21 - 27 ARALIK 2020 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 21 Aralık haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta geleceğinize, hedeflerinize odaklanacak, ileriye yönelik adımlar atacaksınız. Bu ise yaşamınızın farklı pek çok alanında çalışıyor olacak. Hayata daha gerçekçi bakıp, akılcı yaklaşacaksınız. Hırs, inat ve kararlılık artabilir. Bir istek ve hedefiniz için mücadele edebilir, zorlu bir durumu aşabilir, zoru başarmak için çaba sarf edebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalı, bağışıklık sistemini güçlendirme adına hareket etmelisiniz. Özellikle haftanın ilk yarısı baş ağrıları, ateşli hastalıklara açık enerjilerde olacak. Bu hafta finansal konularda büyük riskler almaktan kaçınmakta fayda var. İlişkilerinizde ise kontrol çabası, kıskançlık veya inatçılık durumları çalışabilir. Bir ilişki veya arkadaşlık, ortaklığınızda bir süredir düşündüğünüz bitiş kararını alabilirsiniz. Yaşamınızın her alanında ipler sizin elinizde olacak. Özgür iradenizle hareket edebileceğiniz, seçimlerinizin sonuçlarıyla karşılaşacağınız bir haftadasınız. Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş ve Merkür Oğlak burcuna geçerken, haftanın ilk gününden itibaren önemli kararlar alacağınız, radikal değişimlere gideceğiniz etkiler çalışıyor olacak. İçinizde tuttuklarınızı aniden dışa vurabilir, hakkınızı savunma peşinde olabilir fakat yükselen agresyon ile bazı anlarda kendinizi haklıyken haksız pozisyona düşürebilirsiniz. Bu yüzden haftanın özellikle ilk yarısı boyunca kontrollü davranmaya gayret etmeli, öfke kontrolü üzerine yoğunlaşmalısınız. Sporlar, spiritüel aktiviteler rahatlamayı getirebilir.

Bazı ilişkilerde dostu ve düşmanı ayırma durumu olabilir. Bu hafta tanışacağınız kişilere daha mesafeli yaklaşmanız faydalı olabilir. Yasal konular ve adli meseleler gündeminizde olabilir. Eğitim ve yurtdışıyla bağlantılı başvurular yapabilirsiniz. Evinizdeki fazlalıklardan, gereksiz eşyalardan, negatif enerji yayan hatıralardan kurtulma zamanı. Bilinçaltı çalışmaları daha güçlü çalışabilir. Ruhsal ve psikolojik destekler iyi gelebilir. Rüyalar daha etkileyici ve dikkat çekici olabilir. İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta düzeninizde ve rutininizde önemli değişiklikler olabilir. Beden sağlığını güçlendirmek adına zararlı alışkanlıklardan, kötü ve düzensiz beslenmeden uzaklaşmalı; bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışmalısınız. Özellikle haftanın ilk yarısında sosyal mesafeye ekstra özen göstermeye gayret edin. İş hayatında daha hızlı ve hareketli bir tempo içerisinde olabilirsiniz. İş veya özel hayatınızdaki insanlarla doğru sınırlar belirleme zamanındasınız. Doğru yerde hayır demeniz çok daha önemli olacak. Karmaşık ve etik dışı ilişkilerden kaçınmaya özen gösterin. Bazı ilişkilerde takıntı, kıskançlık, elde etme hırsı ve isteği ortaya çıkabilir. Tutkular ve arzular yükselirken, bedensel paylaşımlar ilişkilerde belirleyici olabilir. Ortaklı iş yapanlar için yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Çalışanlarınızın görevlerinde veya personellerde değişiklik yapabilirsiniz. Estetik değişimler ve operasyonlar hafta içerisinde gündeminizde olabilir. Uzun vadeli ilişkiler ve evliliklerde ise ortak finansal planlar gündemde.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş ve Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Bu ise ilişkiler ve ortaklıkların yaklaşık bir ay boyunca ana gündeminiz olacağına işaret ediyor. Hafta başından itibaren finansal alanda güçlenmek isteyecek, ilişkilerden ve insanlardan bu alanda destek ve fayda göreceksiniz. Mars & Pluto bağlantısı ile kafanıza koyduğunuzu yapacağınız, daha ısrarcı ve inatçı olacağınız, mücadeleden kaçınmayacağınız bir hafta. Bu ise iş ve eğitim gibi efor sarf etmenin kazandıracağı alanlarda başarı getirirken ilişkilerde sizi uyarıyor. Takıntılı duygu ve düşünceler, kendi duygu ve düşüncelerinize fazlaca odaklanmak uzlaşma ve anlaşma zorluklarına neden olabilir. Size fayda sağlamayan insanlardan, ilişkilerden zorunlu veya gönüllü olarak ayrılacağınız bir hafta. Bu sebeple ömrü tükenmiş ilişkiler biterek, yeni ilişkilere yer açıyor olacak. Bu hafta bir arkadaşlık ilişkisi flörte, partnerliğe evrilebilir. Alma-verme dengenizi yeniden düzenleme zamanı. Aile üyelerinin hayatında yatırımlar, birikimler gündemde olabilir.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta kariyerinizde, mesleğinizde bir yeniliğe veya farklılığa gidebilirsiniz. Alternatif projeler içinde olabilir, alternatif iş teklifleri alabilirsiniz. İş ve eğitim bağlantılı seyahatler, taşınma ve tayin konuları gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanların köklü bir şekilde, uzun vadeli olarak değişmeye başladığı zamanlardasınız. Yakın dostlarınız, hayatınızın içindeki insanlar değişmeye başlayabilir. Kendi kararlarınıza ve kendi planlarınıza göre hareket etmek isteyeceğiniz bu haftada; daha kontrolcü, yönetici veya zaman zaman dikte edici olabilirsiniz. İş hayatıyla ilgili sözleşmeler, resmi imzalar, yasal haklar ve davalar gündeme gelebilir. Bazı Aslan burçları bir süredir düşündüğü istifa kararı bu hafta alma cesareti gösterebilir. Eski görevlerinizden, eski rutinlerinizden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hafta boyunca akışla ve yaşamın size sunduklarıyla savaşmak yerine dilek ve dualarınızda netleşip, yaşamın önünüze getirmesine fırsat tanıyın. Sosyal çevreniz tarafından daha çok konuşulacağınız zamanlardasınız.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta yaşamınızda karmik ve kadersel deneyimler ön planda olacak. Geçmişte ektiklerinizin, özgür iradenizle yaptıklarınızın sonuçları veya ödülleri karşınıza gelebilir. İlahi adalet durumları yaşayabilirsiniz. Yarattığınız karmanın yansımlarını hayatınızda görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde duygularınızı doğru çözümlemeli, takıntı veya zaaflarınızı görmeye ve bu doğrultuda hareket etmemeye çalışmalısınız. Cinsel paylaşımlarda daha temkinli olmanızda fayda var. Haftanın ikinci yarısında beklenmedik bir haber gelebilir, geçmişteki bir kişiden şaşırtıcı bir mesaj alabilirsiniz. Riskli yatırım ve alım-satımlardan kaçınmalı, maddi güvenliğinizi korumaya ve bolluk bilinci çalıştırmaya gayret edin. Bu hafta biten ilişkiler kalıcı bir şekilde bitebilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizde inatlaşma halinde olmamalı. Hafta içerisinde işaretçi ve haberci rüyalar görebilirsiniz. Eğitim hayatınızda yeni ve alternatif bir plana gidebilir, yurtdışı bağlantılı işler içine dahil olabilirsiniz. Dayanıklılığı koruma zamanı. Hayatta kalma, kendini koruma içgünüz artıyor. Yapılan iyilik ve fedakarlıklar bugünkü yaşamınızda sizi koruyabilir.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta yaşamınızda faydasız ve işlevsiz olan her durum ve konu kapanışa giderken size fayda sağlamayan kişiler hayatınızdan çıkıyor, faydasız ilişkiler son buluyor olacak. Eski ilişki dengelerinin yıkılabileceği bir hafta. Eş veya partnerinizin iş ve kariyer hayatında köklü bir değişim meydana gelebilir. İlişkilerde alıcı pozisyonunuzuu korumanız, eşitlik ve denge arayışında olmanız önemli olacak. Evinizdeki kırık eşyalardan, eski anılardan ve kullanmadıklarınızdan kurtulma zamanı. Bu hafta sizlere yeninin gelebilmesi için eskinin bitmesi, son bulması gerek diyor. Değişim ve dönüşümden korkmamalı, cesaretinizi korumalısınız. Riskli veya abartılı estetik müdahelelerden kaçınmaya gayret edin. Bazı ilişkilerde kontrol çabası, kıskançlıklar ortaya çıkabilir. Bilinçaltı etkili rüyalarınız artabilir. Yatırım ve birikim konuları gündeminizde. Yalnızlar Terazi burçları farklı ve sıra dışı bir ilişki deneyimi içerisinde olabilir. Aile içi ilişkilerde kontrollülüğü korumalı. Dürtüsel davranışlardan kaçınmalısınız.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta zor bir kararı alma cesareti gösterebilir, hayatın getirdiklerine ve koşullara göğüs gereğebilirsiniz. Kararlılık, ısrar ve mücadele azmi artıyor. İş hayatında yoğun veya zorlu bir süreç, zorlu bir görev gündemde olabilir. Bir süredir sizi strese sokan bir görevi tamamlayabilirsiniz. Bir süredir zihninizi meşgul eden konuyla ilgili harekete geçerek konuyu sonuçlandırabilirsiniz. Şüphecilik, merak artabilir. Kazalara karşı dikkat etmeli, spor ve egzersizlere hafta boyunca ağırlık vermelisiniz. Sağlıksız beslenmeyi sonlandırmak, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak adına kendinize sınırlar koyabilir, yeni rutinler oluşturabilirsiniz. İş arkadaşlarıyla ilişkilerde sınırlarınızı korumanız daha faydalı olacaktır. Bazı Akrepler için işten çıkarılma, dönemsel bir ara verme durumları olabilir. Geçmiş bir ilişki gündeme gelebilir. Halihazırdaki ev arama süreçlerinizde netleşme ve sonuçlanmalar olabilir. Bazı Akrepler için evlilik, resmiyet, ilişkilerin geleceğine dair konuşmalar gündeme gelecektir.

Akrep burcuna hediye seçimi... 24 Ekim ve 21 Kasım akrep burcu olanlara ne hediye alınır? Akrep burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta finansal konularda akılcı ve planlı hareket etmeniz oldukça önemli. Doğru adımlar ve doğru riskler size yüklü kazançlar getirebilirken akılsız riskler para kayıplarına neden olabilir. Teknolojik alet ve araç alımları, kredilerden olumlu yanıtlar gündeminizde. Yaşama dair isteklerinizin peşinden gitme, kendinize ve yeteneklerinize güvenme zamanındasınız. Özel hayatınızda duygularınızı ve hislerinizi doğru anlamaya, doğru okumaya gayret etmelisiniz. Ortaklı işlerle ilgili imzalar, arkadaş çevrenizde farklılıklar, yeni ortamlar ve yeni gruplar haftanın konuları olacak. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çocuklarla ilişkilerinizde daha kontrolcü olma eğiliminde olabilirsiniz .Yasal süreçlerden gelen kazançlar, para girişleri, borçların ödemesine kavuşma ve finansal bir rahatlama yaşanabilir. Çalışanlar, personeller ve görev dağılımlarında ufak veya kısa süreli değişiklikler olabilir. Bazı ilişkilerden uzaklaşma, bireysel hareket etme isteği içten içe artabilir. OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (21 - 27 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş ve Merkür gezegeni sizin burcunuza geçiyor. Haftanın ilk gününden itibaren yeni ve hareketli bir süreç içerisine giriyorsunuz. Taşınma, düzen değişikliği, ev arkadaşları ve aile ile ilişkilerde fikir ayrılıkları ve zıtlaşmalar gündeme gelebilir. Hafta boyunca bireyselliğinizi korumanız, özgür iradenizi çalıştırmanız, pasif enerjilerden çıkmanız önemli olacak. Zira haftanın şans ve fırsatları özgüven, cesaret ve pozitif enerjiden geliyor olacak. Kendinize güvenmek aşk ilişkilerinde sizi daha çekici ve beğenilir kılabilir.

Bu hafta ilişkilerinizde sürpriz değişimler, beklenmedik gelişmeler olabilir. Karşınızdaki kişilerden şaşırtıcı tavırlar görebilir, bazı kişilerle ilgili fikirlerinizi tamamen değiştirebilirsiniz. Bireysel hareket etme, özgür olma ve özgür hissetme isteği hafta içerisinde artabilir. Sizi strese sokan ortamlar ve insanlardan ani bir karar ve tavırla uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Geçmişteki kişiler karşınıza gelebilir veya geçmişi daha sık hatırlayabilirsiniz. Ev içerisinde yenilikler yapabilirsiniz. Araçlar ve aletlerde arızalanma, yenileme ve para çıkışları söz konusu olabilir. Eşya kayıpları, çalıntı durumlarına karşı dikkat etmeli. Günlük hayatta daha temkinli ve titiz olmalı, insanlarla sosyal mesafenize daha fazla dikkat etmelisiniz. Uzun süredir var olan yalnızlığınız son bulabileceği gibi, uzun süredir var olan sosyal ve hareketli haliniz bir sakinliğe geçebilir. Çarşamba gününe dek iletişim krizlerine karşı dikkat. Negatif enerji veya korkular daha stresli günler geçirmenize neden olabilir. Hatalı bakış açılarınızı yıkma, hatalı tavırlarınızı kesme zamanı. İş hayatında eski bir süreç son buluyor.