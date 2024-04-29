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    4. Astrolog tarih vererek açıkladı: Mayıs ayını zor geçirecek 3 burç! Sancılı süreç sizi bekliyor

    Astrolog tarih vererek açıkladı: Mayıs ayını zor geçirecek 3 burç! Sancılı süreç sizi bekliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.04.2024 10:50
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    Astroloji hayatımızın birçok alanında yer alıyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık burç yorumları astroloji severler tarafından yakından takip ediliyor. Her ay en şanslı ve en şanssız burçlar da merak edilen konulardan. Mayıs ayının en şanslı burçları boğa, başak ve oğlak olarak açıklanmıştı. Astrolog Güler bu kez mayıs ayını en zor geçirecek burçları tarih vererek açıkladı. Miras, ameliyat ve dava gibi konuların ön planda olduğu bu ayda dikkat etmeniz gereken konular ve tarihler haberimizde.

    Astrolog tarih vererek açıkladı: Mayıs ayını zor geçirecek 3 burç! Sancılı süreç sizi bekliyor

    Astrolojik ön görüler birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bilindiği üzere doğum tarihlerine özel 12 adet burç bulunuyor. Burçlar kişinin karakteristik özelliklerine ve gelecek yaşamına ışık tutuyor. Günlük, haftalık, aylı ve yıllık olarak takip edilebilen burçlar birçok kişinin ilgi odağı. Boğa, başak ve oğlak burcu bu yıl mayıs ayının en şanslı burçları olarak açıklanmıştı. Bu kez mayıs ayında sancılı süreç geçirecek 3 burç belli oldu. İşte detaylar...

    ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

    ASLAN BURCU

    Bu ay kendi değer algılarını ortaya koyacağın bir ay olabilir. Bunun için de iş yaşamında ya da toplumsal bazı etiketlerinde değişimler yaşayabilirsin. Ortaklıklar, evlilik ya da bazı bir takım davaların sonlanmasına şahit olabilirsin. Özellikle de iletişimsel bazı sorunlar yaşaman olası gibi. Yakın çevrende bazı elemeler yapman gerekebilir. Hukuksal, yurt dışı ya da akademik hayatınla ilgili bazı zorlanmalar yaşayabilirsin ancak bu alanların çözümü için ben bilirim’den ziyade biraz daha diplomatik davranmanda fayda var. Ayrıca trafikte de dikkatli olup, anlık öfkene yenilmemen oldukça önemli. Özellikle 5,11,17,25 ve 31 Mayıs tarihlerinde ayrı bir dikkatli olmakta fayda var.

    AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

    AKREP BURCU

    Bu ay hayatındaki bazı ilişkileri yapılandırman gerekebilir. Ev hayatın ya da iş hayatındaki yapılanmalar olabilir. Eş sağlığı ya da kendi ruhsal sağlığınla ilgili ani gündemler yaşayabilirsin. Miras, dava ya da ev işleriyle ilgili gündemlerin varsa bu alanlarla ilgili iletişim sorunlarına karşı da dikkatli olmanda fayda var. Yanlış anlayabilir ya da yanlış anlaşılabilirsin özellikle de çocukların ya da kardeşlerin söz konusu olduğunda. Bu ay içerisinde beklediğin miras, tazminat ya da ameliyat olma gibi durumların varsa bu alanlarla ilgili olumlu sonuçlar alabilirsin. Özellikle 5,11,17,25 ve 31 Mayıs tarihlerinde ayrı bir dikkatli olmakta fayda var.

    KOVA BURCU (21 OCAK-19 ŞUBAT)

    KOVA BURCU

    Bu ay içersinde ebeveynler, aile, ev, miras konuları hayatında fazlasıyla yer tutabilir. Ebeveynlerinle, çocuklarınla ya da kardeşlerinle egosal çatışmalara girmemeye, bildiğin gerçekleri kabul ettirme yoluna gitmemen oldukça önemli. Bu ay devletle ilgili işlemlerinde ya da hukuksal konularla ilgili ani beklemediğin durumlar yaşayabilirsin. Süreç senin için biraz sancılı geçebilir. Bu ay sana en büyük destek hobi alanlarındaki arkadaşlarından ya da partnerinden gelebilir ve bu ayın zorluklarını unutmana neden olabilir. Özellikle 5,11,17,25 ve 31 Mayıs tarihlerinde ayrı bir dikkatli olmakta fayda var.

    Mayısın en şanslı burçları açıklandı! Mayısın en şanslı burçları açıklandı!


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