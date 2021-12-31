HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Asus açıkladı: Dünyanın en güçlü oyun tableti olacak! CES 2022'de geliyor

Asus açıkladı: Dünyanın en güçlü oyun tableti olacak! CES 2022'de geliyor

31.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus'un ROG Global Twitter hesabı, sürpriz bir tabletin paylaşımını yaptı. Paylaşıma göre şirket, CES 2022'deki sanal etkinliğinde dünyanın en güçlü oyun tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Tabletin ROG Flow Z13 ismini taşıyacağı düşünülüyor.

Asus açıkladı: Dünyanın en güçlü oyun tableti olacak! CES 2022'de geliyor

Asus, dizüstü bilgisayar ve telefon dışında tablet üretimi de yapan firmalardan biri. Şirket, pek çok rakibi gibi CES 2022'ye hazırlanıyor. Asus'un bu etkinlikte tanıtacağı ürünlerin hem oyunculara hem de oyuncu olmayanlara hitap etmesi bekleniyor. Etkinlikte bir oyun tableti olacağından ise artık eminiz.

ASUS'TAN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ OYUN TABLETİ GELİYOR

Asus'un ROG Global Twitter hesabı, sürpriz bir tweet yayınladı. Paylaşımda "Dünyanın en güçlü oyun tableti CES 2022'ye geliyor." ifadeleri yer aldı. Asus, 4 Ocak'taki sanal lansman etkinliğinde tam açıklamayı yapacağını kaydediyor.

Asus ROG Flow Z13 olarak lanse edileceği öne sürülen tabletin, dizüstü veya tablet formunda kullanılabileceği de düşünülüyor. Tüm detayları ise 4 Ocak'ta öğreneceğiz gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Razer Seiren v2 Pro mikrofon ve Kiyo X kamera incelemesiRazer Seiren v2 Pro mikrofon ve Kiyo X kamera incelemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.