Asus açıkladı: Dünyanın en güçlü oyun tableti olacak! CES 2022'de geliyor

Asus, dizüstü bilgisayar ve telefon dışında tablet üretimi de yapan firmalardan biri. Şirket, pek çok rakibi gibi CES 2022'ye hazırlanıyor. Asus'un bu etkinlikte tanıtacağı ürünlerin hem oyunculara hem de oyuncu olmayanlara hitap etmesi bekleniyor. Etkinlikte bir oyun tableti olacağından ise artık eminiz.

Asus'un ROG Global Twitter hesabı, sürpriz bir tweet yayınladı. Paylaşımda "Dünyanın en güçlü oyun tableti CES 2022'ye geliyor." ifadeleri yer aldı. Asus, 4 Ocak'taki sanal lansman etkinliğinde tam açıklamayı yapacağını kaydediyor.

The world’s most powerful gaming tablet is coming to #CES2022.

Full reveal at the #CES2022ROG virtual launch event, January 4, 11AM PST.

???? https://t.co/tVAhAej7zY#TheRiseOfGamers pic.twitter.com/4bRhKMqMUQ