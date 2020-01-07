ASUS ROG, CES 2020’de Yeni Oyuncu Ürünlerini Tanıttı

ROG Strix Scope TKL Deluxe FPS oyunlarına uygun olacak şekilde geliştirilen ROG Strix Scope TKL Deluxe, nümerik klavyenin bulunmadığı bir tasarıma sahip. Ürün, örgülü ve çıkarılabilir USB Type-C kablosuyla geliyor. Scope TKL Deluxe, nümerik klavyeye yer verilmeyen tasarımı sayesinde oyun oynarken fare ve klavye tuşlarının birbirine yakın olmasını sağlıyor. Mıknatıslar aracılığıyla klavyeye takılan bilek desteği de bulunuyor. ROG Strix Scope TKL Deluxe’ün tasarımında kişiselleştirme olanakları da yer alıyor. Kullanıcılar Alman üretimi Cherry MX RGB Red, Blue, Brown ve Speed Sliver anahtarları arasında tercih yapabiliyor. ROG Strix Scope TKL Deluxe, 1000 Hz sorgu oranına sahip. MSI Vigor GK50 İncelemesi | Mekanik Klavyenin Tanımı Değişiyor! Strix Scope TKL Deluxe, sol tarafta normalden daha büyük bir Ctrl tuşuna yer veriyor. Oyunlarda rahatlık sağlayan bu büyük Ctrl tuşunun ve diğer büyük tuşların altında yer alan Costar sabitleyicisi, oyun sırasında tuşların kenarlarına basıldığında bile düşük direnç veriyor. F5 ile F12 arasındaki tuşlar hızlı geçiş anahtarıyla medya kontrol tuşlarına dönüşebiliyor. Medya kontrol modundayken F12 tuşuna basarak geçilen gizli mod, tüm açık uygulamaları gizleyip sesi kısıyor.

Scope TKL Deluxe, aydınlatmayla geliyor. Her bir tuş ve kilit göstergesinde ayrı RGB LED bulunuyor. ROG logosu da kendine ait LED’lerle aydınlatılıyor. Klavyenin ön kenarında bulunan 26 RGB LED’li ışık şeridi de parlaklık sağlıyor. Kullanıcılar 11 farklı efekt (10 varsayılan ve 1 kişisel efekt) ve renk yelpazesiyle kendilerine özgü görünüm oluşturabiliyor. ROG Aura Sync sayesinde Scope TKL Deluxe, Aura Sync uyumlu diğer bileşenlerle senkronize edebiliyor. Klavyeye bir adet varsayılan profile ek olarak belirli program veya oyunlara atanabilen beş adet özel profil kaydedilebiliyor. Fn tuşuyla veya Armoury II yazılım aracıyla bu profiller arasında geçiş yapılabiliyor. Neredeyse tüm tuşları programlanabilen klavyede makroları kaydetmek de mümkün. ROG Strix Impact II ROG Strix Impact II Wireless, yeni 16.000 DPI sensörle 40g ivmeye kadar saniyede 400 inç hassaslık sağlıyor. 2,4 GHz radyo frekanslı kablosuz bağlantı ise düşük gecikme ve uzun pil ömrü sunuyor. Şarj ederken oyun oynamaya devam etmek isteyenler USB-C kablosunu bağlayıp kullanma seçeneğine de sahip.

Logitech MK470 İncelemesi | Dünyanın En Sessiz Klavye ve Faresi! Önceki modelle aynı boyutlarda olan Impact II Wireless her iki elde de kullanılabiliyor. Sol taraftaki tuşlara sık kullanılan kısayollarını atamak mümkün. Kullanıcılar özel bir tuşla dört farklı hassaslık ayarı arasında geçiş yapabiliyor. Mevcut ayarın hangisi olduğu farklı renkte ışıklarla anlaşılabiliyor. Birbirinden ayrılan sol ve sağ tuşlarda, anahtarla arada gevşeme olmasını engelleyen bir pivot mekanizması kullanılıyor. Impact II Wireless’taki anahtar yuvası tasarımı Omron DSF ve D2FC serisi anahtarları da destekliyor. Strix Impact II Wireless’ta biri logonun diğeri de tekerleğin altında olmak üzere iki ayrı RGB aydınlatma bölgesi bulunuyor. Bu bölgenin renkleri ve efektleri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Fare ayrıca, Aura Sync uyumlu bileşenlere sahip bir bilgisayarla birlikte kullanıldığında Armoury Crate yazılımıyla oluşturulan aydınlatma sisteminin bir parçası haline getirilebiliyor. Armoury Crate yazılımında ayrıca Impact II Wireless’ın yüzey kalibrasyonu ayarları, tuş atamaları ve profilleri de değiştirilebiliyor.

ROG Chakram



ROG Chakram’ın en çok göze çarpan yeniliği sol tarafında yer alan dahili joystick. Joystick analog modda çalışırken uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve açık dünya yapımları için ideal kontrolleri sunuyor. Dijital modda ise FPS ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında kullanılabilen dört yönlü bir kontrolcüye dönüşüyor. Baş parmak ile kontrol edilen bu parça için iki farklı boyda başlık veriliyor. Böylece joystick’i parmak boyutuna göre ayarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu parça olmadan oyun oynamak isteyenler de joystick’i çıkarıp yuvayı bir kapakla örtebiliyor. ROG Chakram yarı saydam plastikten üretilen mat kaplama üst kısımla geliyor. Ana tuşlar ve avuç içi desteği mıknatıslarla sabitleniyor. Ana tuşlardaki yaylı pivot mekanizması anahtarla arada gevşeklik olmasını önlüyor. Farenin her iki yanı da dokulu. Joystick, beş adet programlanabilir tuş ve tekerlek ile birlikte gelen Chakram, Teflon ayaklara da sahip. Ön kenar boyunca uzanan ışık şeridi, tekerlekteki RGB LED’ler ve gövdedeki arka aydınlatmalı logonun tamamı ROG Armoury II yazılımıyla ayarlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca bu yazılımla farenin her türlü ayarını yapabiliyor. Chakram tüm renk yelpazesiyle yedi farklı aydınlatma efektine sahip. ROG Aura Sync aracını kullanarak Chakram’ı Aura Sync uyumlu bileşenlere sahip bir bilgisayarla senknronize edebilmek de mümkün.