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ASUS ROG Strix 850W güç kaynaklarını duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix 850W Gold ve 850W White Edition güç kaynaklarını duyurdu. Yeni modeller, serideki diğer 750W, 650W ve 550W modellerin arasına katıldı. White Edition modeli beyaz renkli oyun sistemlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanırken, orijinal model ise farklı temalardaki sistemler için siyah rengin hakim olduğu bir tasarıma sahip.

ASUS ROG Strix 850W güç kaynaklarını duyurdu

Her iki güç kaynağı da çıkartmalar, mıknatıslar ve modüler kablolarla geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. 850W Strix güç kaynaklarının her ikisi de ROG’ye özel soğutma teknolojisi ile üst düzey bileşenleri bir araya getirerek çok çekirdekli işlemciler ve en yeni ekran kartlarına son derece sessiz bir şekilde güç veriyor.

ASUS ROG Soğutma Blokları ve Eksen Teknolojisiyle Soğutma

Düşük gürültü seviyesi, üst düzey oyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ASUS ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan Eksen Teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor. Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.

Üst Düzey Bileşenler

Japon üretimi kapasitörler ve düşük RDS (açık) MOSFET’ler, 10 yıllık garanti için temel oluşturuyor. Strix güç kaynakları bu sayede 80 PLUS® Gold sertifikasını da taşıyor. Sonuç olarak, en yoğun oyunlara dayanabilecek, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağı ortaya çıkıyor.

Kişiselleştirilebilen Dış Görünüm

ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen eksiksiz kablolar en yeni donanımlara uyum sağlıyor. Bir adet 24, iki adet 6+2 PCI-e ve iki adet 8 pin EPS 12V güç kabloları da şık ve bütünleyici bir görünüm için kasa ile aynı renge sahip. Sistemini daha da kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan da faydalanarak özel üretim kablo malzemelerine, farklı uzunlukta ve renkte kablolara da erişebiliyor. Güç kaynağı, kullanışlı manyetik logo ve dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle kişiselleştirilebiliyor.

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