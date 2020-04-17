ASUS ROG Strix 850W güç kaynaklarını duyurdu

Her iki güç kaynağı da çıkartmalar, mıknatıslar ve modüler kablolarla geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. 850W Strix güç kaynaklarının her ikisi de ROG’ye özel soğutma teknolojisi ile üst düzey bileşenleri bir araya getirerek çok çekirdekli işlemciler ve en yeni ekran kartlarına son derece sessiz bir şekilde güç veriyor.

ASUS ROG Soğutma Blokları ve Eksen Teknolojisiyle Soğutma

Düşük gürültü seviyesi, üst düzey oyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ASUS ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan Eksen Teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor. Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.