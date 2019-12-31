Asus Vivobook S14 İncelemesi! Oyun Oynatan İş Bilgisayarı!

Son zamanlarda Asus notebooklarında görmeye alıştığımız Touchpad yerine ScreenPad teknolojisinin tercih edilmesi durumu bu modelde de devam ettirilmiş. Cihazın diğer dikkat çekici yanı Nvidia'nın MX250 model ekran kartını harici olarak bünyesinde barındırıyor olması. Böylece işten arta kalan zamanlarda sevdiğiniz oyunlara vakit ayırabilmeniz mümkün.

Asus'un Vivobook ailesine mensup bu yeni modelini yakından incelediğimiz videomuzu izleyerek daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

