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  4. Asus Vivobook S14 İncelemesi! Oyun Oynatan İş Bilgisayarı!

Asus Vivobook S14 İncelemesi! Oyun Oynatan İş Bilgisayarı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2019 20:26 | Son Güncelleme

İş bilgisayarıyla oyun oynama ihtiayacı duyanlardansanız, Asus Vivobook S14 S432FL modeli tam size göre!

Son zamanlarda Asus notebooklarında görmeye alıştığımız Touchpad yerine ScreenPad teknolojisinin tercih edilmesi durumu bu modelde de devam ettirilmiş. Cihazın diğer dikkat çekici yanı Nvidia'nın MX250 model ekran kartını harici olarak bünyesinde barındırıyor olması. Böylece işten arta kalan zamanlarda sevdiğiniz oyunlara vakit ayırabilmeniz mümkün.

Asus'un Vivobook ailesine mensup bu yeni modelini yakından incelediğimiz videomuzu izleyerek daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ASUS Vivobook S14 Dizüstü Asus

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