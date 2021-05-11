ASUS Zenfone 8 Mini nasıl olacak?

Lansman öncesinde, Zenfone 8 Mini’nin temel özellikleri, sızıntı kaynağı Mukul Sharma sayesinde Twitter’da sızdırıldı. Sızıntının, geçmişte sızan bazı özellikleri doğruladığını söyleyelim.

ZENFONE 8 MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

Buna göre, telefonun arkasında 64MP Sony IMX686 ana sensör yer alacak. Daha önceki sızıntılar, üçlü kamera sensörlerine işaret ediyordu. Bunlar arasında 12MP geniş açılı kamera ve bir makro sensör bulunuyordu.

Cihaz ayrıca bir selfie kameraya sahip olacak ve Zenfone 7 serisinde yer alan açılır kamera mekanizmasını kullanmayacak.

Sızıntı kaynağı ayrıca ASUS Zenfone 8 Mini’nin OZO Audio'nun yanı sıra üç mikrofonla geleceğini de ortaya çıkardı. Bu ayrıntılar, önceki sızıntılarla uyumlu, ancak ayrıntıların resmileşmesi için, yalnızca birkaç gün uzaktaki lansmanı beklememiz gerekecek.

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