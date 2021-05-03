Asus Zenfone 8'in özelliklerinden biri resmen belli oldu!

Asus Zenfone 8 ile tanışmamıza artık sayılı günler kaldı. Zira Zenfone 8, 12 Mayıs'ta geliyor. Şimdiye kadar telefonun özellikleri için birçok söylenti ortaya çıktı. Asus ise resmi Twitter hesabı üzerinden Zenfone 8'in özelliklerinden birini paylaştı.

ZENFONE 8 IP68 İLE GELİYOR

Asus'un paylaştığına göre, Zenfone 8'in özelliklerinden biri IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olacak. Asus Zenfone 8 için yaptığı bu duyuruya özel olarak hazırlanmış, dikkat çekici bir video da eklemiş.

Wouldn’t it be nice if you and I were Protected, 6oth of us? ????https://t.co/ig6HaxNLtQ #Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize — ASUS (@ASUS) May 2, 2021

SORU İŞARETLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Bununla birlikte, IP68 sertifikası bazı soruları gündeme getiriyor. Asus, önceki iki nesil amiral gemisi modellerinde dönebilen bir kamera mekanizması kullanmayı tercih etmişti. Böylece ön tarafta herhangi bir çentik veya delik yer almıyordu. Bu tasarım tercihi de sektörde dikkat çekiyordu. Asus'un paylaşımı ile akıllara gelen ilk soru ise şu; Asus Zenfone 8'de IP68 sertifikasının kullanılması, bu mekanizmanın Zenfone 8'de yer almadığı anlamına mı geliyor?

İkinci soru ise, eğer mekanizma çıkartılmadıysa ve Zenfone 8 dönebilen bir kamera mekanizmasıyla gelecekse Asus bu mekanizmayı nasıl suya dayanıklı hale getirdi? Tüm bu sorulara kesin bir yanıt almak için 12 Mayıs'ı beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.

