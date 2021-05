Asus Zenfone 8'in özelliklerinden biri resmen belli oldu!

Asus Zenfone 8 ile tanışmamıza artık sayılı günler kaldı. Zira Zenfone 8, 12 Mayıs'ta geliyor. Şimdiye kadar telefonun özellikleri için birçok söylenti ortaya çıktı. Asus ise resmi Twitter hesabı üzerinden Zenfone 8'in özelliklerinden birini paylaştı.

Asus'un paylaştığına göre, Zenfone 8'in özelliklerinden biri IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olacak. Asus Zenfone 8 için yaptığı bu duyuruya özel olarak hazırlanmış, dikkat çekici bir video da eklemiş.

Wouldn’t it be nice if you and I were Protected, 6oth of us? ????https://t.co/ig6HaxNLtQ #Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize