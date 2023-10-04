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  4. Asya'da sular ısınıyor: 'Nükleer ittifak' kuruldu... Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı! "Derhal ve baskın şekilde"

Asya'da sular ısınıyor: 'Nükleer ittifak' kuruldu... Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı! "Derhal ve baskın şekilde"

04.10.2023 12:18 | Son Güncelleme:
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Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ihtilaf giderek derinleşiyor. Kuzey Kore'nin Rusya ile olan silah anlaşması sonrası Batı cephesi, bu iki ülkeye karşı tedbirlerini arttırma kararı almıştı. Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı "derhal ve baskın şekilde" karşılık verilmesi kararı alındı.

Asya'da sular ısınıyor: 'Nükleer ittifak' kuruldu... Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı! "Derhal ve baskın şekilde"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna karşı ülkeyi savunmak için "derhal ve baskın şekilde" karşılık verme kabiliyetlerini güçlendireceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Kore Gazileri Derneğinin 71. kuruluş yıl dönümü töreninde "Kuzey Kore tehdidine" ilişkin açıklama yaptı.

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NÜKLEER İTTİFAK KURULDUĞUNU DUYURDU!

Güney Kore'nin güvenliğinin içeriden ve dışarıdan tehdit altında olduğunu dile getiren Yoon, "Dahası, yalan haberler ve yanlış manipülasyon yoluyla yapılan kışkırtmalar bu ülkenin demokrasisini tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehdit ve provokasyonlarını caydırmak amacıyla Güney Kore-ABD ittifakını nükleer temelli bir ittifaka yükselttiklerini belirtti.

Bu kapsamda ayrıca Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliğini daha da güçlendirdiklerini ifade eden Yoon, "Düşmanın her türlü provokasyonuna derhal ve baskın bir şekilde karşılık verme kabiliyetimizi güçlendirerek Güney Kore'yi sıkı bir şekilde koruyacak ve halkımızın güvenliğini savunacağız." şeklinde konuştu.

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'SALDIRILARA HAZIRIZ' İŞARETİ!

Öte yandan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun Kuzey Kore'nin olası saldırılarına karşı hazır olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya kalkışırsa, rejiminin sonuyla yüzleşecektir." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore'de, Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinin "korkunç bir tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle "ülkenin varlığı ve gelişimini güvence altına almak, bölgesel ve küresel huzuru korumak" için nükleer silah üretiminin hızlandırılması yönünde yasa yürürlüğe girmişti. (AA)


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