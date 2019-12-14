Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, Filistin meselesinde, İsrail'in saldırgan tavırlarının sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini APA düzeyinde ifade etmeliyiz." dedi.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu", TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kurulun açılışında konuşan Al Mahmud, ülke olarak APA üyeliklerine önem verdiklerini, gündem maddelerinde güvenlik sorunları, sınır ötesi suçlular, iklim değişikliği, kitlesel silahların yaygınlaşması gibi sorunların ele alındığını aktardı.

Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini belirten Al Mahmud, şöyle konuştu:

"Çok taraflı işbirliği, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için tek etkili anahtardır. Tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi önemli. Filistin meselesinde, İsrail'in saldırgan tavırları sonlandırılarak, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini APA düzeyinde ifade etmeliyiz. Barış, güvenlik, istikrar için bunu dünyada temin edebilmek için el ele vererek çalışmamız gerekiyor."