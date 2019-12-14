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Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 18:29 | Son Güncelleme

Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud: - "Filistin meselesinde, İsrail'in saldırgan tavırları sonlandırılarak, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini APA düzeyinde ifade etmeliyiz" - İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "Özelikle İran'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin Suriye meselesinin çözümünde oynadığı rol çok önemli"

Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, Filistin meselesinde, İsrail'in saldırgan tavırlarının sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini APA düzeyinde ifade etmeliyiz." dedi.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu", TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kurulun açılışında konuşan Al Mahmud, ülke olarak APA üyeliklerine önem verdiklerini, gündem maddelerinde güvenlik sorunları, sınır ötesi suçlular, iklim değişikliği, kitlesel silahların yaygınlaşması gibi sorunların ele alındığını aktardı.

Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini belirten Al Mahmud, şöyle konuştu:

"Çok taraflı işbirliği, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için tek etkili anahtardır. Tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi önemli. Filistin meselesinde, İsrail'in saldırgan tavırları sonlandırılarak, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini APA düzeyinde ifade etmeliyiz. Barış, güvenlik, istikrar için bunu dünyada temin edebilmek için el ele vererek çalışmamız gerekiyor."

Katar'da yolsuzlukla mücadele bağlamında parlamenterler toplantısına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Al Mahmud, yolsuzluğu ve yozlaşmayı toplumlara en büyük zarar olarak gördüklerini söyledi.

- "Asya'nın tamamı katlanarak büyüdü"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani de Türkiye'nin önemli bir organizasyona başarılı şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Asya'nın dünyanın en büyük, en geniş kıtası olduğunu belirten Laricani, dünyada kültür ve medeniyetlerin Asya'da doğduğunu aktardı.

Asya'nın dünya nüfusunun yarıdan fazlasına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Laricani, "İlk başta birçok Asya ülkesi bilim ve teknoloji alanında atılımlar gerçekleştirdi. Asya'nın tamamı katlanarak büyüdü ve dünyada birçok açıdan hayret verici gelişmeler başardı. Kalkınma, teknolojiyi yeni baştan yazdı ve ezberleri bozdu. Demokratik olgunlaşma sürecinden geçmiştir. Asya'da siyasi bazı değişiklikler bu sürece zarar vermiş olsa da bir dizi batı ülkesinin acımasız girişimlerine rağmen Asya'nın diplomatik kapasitesi artmaya devam etti." diye konuştu.

Asya'nın uluslararası arenada büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Laricani, "Özelikle İran'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin Suriye meselesinin çözümünde oynadığı rol çok önemli." dedi.

Laricani, "Bütün organize çabalara rağmen, tüm karşı çıkmalara rağmen Asya, modern dünyada gücünü güçlendirerek devam ettirmiştir. Terör örgütleriyle de mücadele etmiştir." ifadesini kullandı.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ise APA'yı alkışlamak ve çok taraflı işbirliğine önem vermek gerektiğini ifade etti. Ülkeler olarak birbirlerini anlayarak, konuşarak köprüler kurmaya çalıştıklarını belirten Barron, çok taraflı işbirliğini önemsediklerini söyledi.

APA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi de küresel ve bölgesel işbirliğinde hak edilen noktaya gelinmesinin önemine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Antalya APA

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