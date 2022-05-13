Asyalı kadınların sakladıkları güzellik sırrı! Bu yöntem sayesinde...

Cilt sağlığı için doğru bakım yöntemlerini uygulamak önem taşıyor. Cildin daha güzel ve sağlıklı olması için dengeli beslenmek, bol su içmek ve zararlı kimyasallar içeren ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Yaşlandıkça artan cilt problemlerini ortadan kaldırmak için pek çok yöntem bulunuyor. Asyalı kadınlar hem pürüzsüz bir cilt hem de daha genç görünmek için çok çeşitli yöntemler deniyorlar. Oldukça etkili olan bu yöntemleri tüm dünyadaki kadınlar ile paylaşıyorlar. Cilt güzellikleri ile bilinen Asyalı kadınların cilt bakım rutinlerini takip ederek daha genç ve sağlıklı görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

EN SIK KULLANDIKLARI PİRİNÇ MASKESİ

Bizim kullandığımız kil maskesi, zeytin yağlı yumurta maskesinin yanı sıra onlar düzenli olarak pirinç maskesi uyguluyor. Yumuşacık ve bebeksi bir cildin anahtarı pirinç olsa gerek. Her öğünde pirinç tüketiyorlar. Pirincin güneşin zararlı ışınlarından koruma, cildi nemlendirme, onarma ve beyazlatma görevi bulunuyor.

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Malzemeler

6 çay kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı süt

Yapılışı

Bir miktar soğuk su ekleyip pirinçleri orta ateşte pişirin. Piştikten sonra pirinçleri süzün. (Suyunu dökmeyin). Süzdüğünüz pirinçlerin üzerine ılıttığınız sütü ekleyin. Bu iki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra balı da ekleyip karıştırın. Artık maskeniz hazır durumda. Maskeyi temiz cildinize uygulayıp 15 dakika bekletin. Ayırmış olduğunuz pirinç suyu ile cildinizi durulayın. Bu maskeyi en az hafta da bir kez uygulayın. Bir iki ay içinde gözle görülür bir fark elde edeceksiniz. Cildinizin açıldığını, kırışıklıkların azaldığını ve daha canlı bir cilde sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.

DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİYORLAR

Hayvansal protein olarak beyaz et yani deniz mahsulleri tüketiyorlar. Yani vücutlarına yeterince mineral, vitamin ve omega 3 desteği sağlamış oluyorlar. Bu beslenme şekli ise sağlıklı ve daha genç bir cilt demek oluyor.

CİLT BAKIM SÜRECİNİ ETKİLİ YÖNETİYORLAR

Duştan sonra mutlaka ciltlerini nemlendiriyorlar. Yüzlerini soğuk suyla yıkıyorlar ve kan dolaşımını arttırıyorlar.

Yüzlerine her gün sıcak havlu masajı uygulayıp ciltteki gözenekleri açıyorlar.

Kimyasal ürünler kullanmaktan kaçınıyorlar.

Sıklıkla su içiyor ve duşa zaman ayırıyorlar.

Faydalı yağlar ile ciltlerini besliyorlar. En çok nane ve yeşil çay yağlarını krem olarak kullanıyorlar.

MASAJ ADIMI ÇOK ÖNEMLİ

Yüzlerini ve boyunlarını 4 dakika boyunca kremle nemlendirip masaj şeklinde sürüyorlar. 2 dakika beklettikten sonra bir 4 dakika da suyla ciltlerini duruluyorlar. Her gün bu kuralı hiç aksatmadan uygulamaya devam ediyorlar.

GÜNEŞ KREMSİZ ASLA

Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmıyorlar. Güneş gözlüğü ve güneş şemsiyesini de sıklıkla kullanıyorlar.

DAHA YUMUŞAK BİR CİLT İÇİN KURU FIRÇALAMA

Ciltlerini kuruyken yumuşak bir fırçayla günlük fırçalıyorlar. Bu da kolajen üretimini arttırırken aynı zamanda da kan akışını hızlandırıp cilde canlılık kazandırıyor.

UYKU DÜZENLERİNİ AKSATMIYORLAR

Uyku cilt sağlığı için büyük önem taşıyor. Daha sağlıklı bir cilt ve zinde bir vücut için uyku düzenlerini oluşturuyorlar.

ÜRÜNLERİ KÖPÜK HALİNDE UYGULUYORLAR

Asyalı kadınlar kozmetik ürünlerine doğrudan cilde uygulamazlar. Bunun yerine köpük haline getirip ciltlerine uygularlar ya da bir sünger yardımıyla ürünü ciltlerine yedirirler. Bu da cildin zarar görmesini engelliyor.



