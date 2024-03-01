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  4. "At eyeri" kavgası kanlı bitti! 13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

"At eyeri" kavgası kanlı bitti! 13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

01.03.2024 21:55
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Muş’un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

"At eyeri" kavgası kanlı bitti! 13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

Muş’un Varto ilçesine bağlı bir köyde dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi.

Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Muş At eyer
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