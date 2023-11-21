At kaç ayda doğurur? Atlarda gebelik süresi nedir?

Gösterişleri, asaletler, çeşitli faydaları ile bilinen ve sevilen atlar çok eski çağlardan beri insanlığa hizmet etmektedir. Taşıyıcılıkta, savaşlarda hatta beslenmede dahi faydalı olduğu bilinen atların dişileri de her memeli canlı gibi doğum yapar. Oldukça büyük bedenleri vardır ve bu nedenle doğum konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri düşünülür. Ancak at yetiştiricilerinin iyi bilmesi gerektiği gibi atların doğum ve hamilelik süreçleri hakkında bazı ayrıntılar bulunur.
Rahvan, tırıs, eşkin, dörtnal, rahim, adeta gibi farklı yürüyüş biçimleri bulunan atların türleri de çeşitlilik gösterir. Hem ülkemizde hem de dünya çapında yetişen birçok at türü bulunur. Atların renkleri don olarak isimlendirilir ve başlıca at renkleri kara, kahve, kula, boz renkleridir. Asya, Avrupa, Avusturalya ve Amerika’da yer alan geniş bozkırlarda mustang adı verilen birçok vahşi at sürüsü yaşamaktadır. Evcil olan at türleri ise daha çok haralarda yetiştirilir. Türkiye’de ilk Arap atı harası, Malatya’da kurulmuştur. Ülkemizin ilk çağdaş harası da 1923 yılında Karacabey harası olmuştur.
İnsanlık boyunca birçok açıdan yarar sağlamış olan atların birden fazla türü ve kendine has birçok özeliği bulunur. Ağırlıklı olarak binek olma özellikleri ile bilinseler de atların çok fazla faydası ve özelliği vardır. Atlara ait genel özelliklerden bazıları şunlardır:
Farklı ırklardan atların yaşam süreleri de çeşitlilik gösterir. Buna göre Arap atları 25 – 30 yıl arası yaşam süresi ile en uzun yaşayan at türüdür. Çok iyi bakım gören bir atın kırk yaşına kadar yaşadığı da görülmüştür.
Toynaklı memeliler arasında yer alan atların çok fazla çeşidi vardır. Yabani ve evcil olmak üzere farklı türleri bulunan at cinslerinin başında İngiliz, midilli ve Arap atları gelir. At yarışlarında ise ağırlıklı olarak İngiliz ve Arap atları koşturulur. Yaklaşık olarak yirmi ya da otuz yıl yaşam süreleri olan atlar doğum yaparlar. Hamile olan bir atın hamileliği yaklaşık on bir ay boyunca devam eder. Bu süre bazı durumlarda daha kısa ya da daha uzun olabilir. Ancak genel olarak atlarda gebelik süresi on bir ay olarak kabul edilmiştir.
Atlarda hamilelik süresi on bir ayken bazı kısraklar yaklaşık on beş yaşına kadar doğum yapabilirler. Genelde atlar her gebelikte bir adet yavru at doğurur. Gözleri açık bir şekilde dünyaya gelen bu yavrular doğumdan son derece kısa bir süre sonra annelerinin peşlerine takılırlar.