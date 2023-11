At kaç ayda doğurur? Atlarda gebelik süresi nedir?

Gösterişleri, asaletler, çeşitli faydaları ile bilinen ve sevilen atlar çok eski çağlardan beri insanlığa hizmet etmektedir. Taşıyıcılıkta, savaşlarda hatta beslenmede dahi faydalı olduğu bilinen atların dişileri de her memeli canlı gibi doğum yapar. Oldukça büyük bedenleri vardır ve bu nedenle doğum konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri düşünülür. Ancak at yetiştiricilerinin iyi bilmesi gerektiği gibi atların doğum ve hamilelik süreçleri hakkında bazı ayrıntılar bulunur.

At türleri nelerdir?

Rahvan, tırıs, eşkin, dörtnal, rahim, adeta gibi farklı yürüyüş biçimleri bulunan atların türleri de çeşitlilik gösterir. Hem ülkemizde hem de dünya çapında yetişen birçok at türü bulunur. Atların renkleri don olarak isimlendirilir ve başlıca at renkleri kara, kahve, kula, boz renkleridir. Asya, Avrupa, Avusturalya ve Amerika’da yer alan geniş bozkırlarda mustang adı verilen birçok vahşi at sürüsü yaşamaktadır. Evcil olan at türleri ise daha çok haralarda yetiştirilir. Türkiye’de ilk Arap atı harası, Malatya’da kurulmuştur. Ülkemizin ilk çağdaş harası da 1923 yılında Karacabey harası olmuştur.

Atların özellikleri nelerdir?

İnsanlık boyunca birçok açıdan yarar sağlamış olan atların birden fazla türü ve kendine has birçok özeliği bulunur. Ağırlıklı olarak binek olma özellikleri ile bilinseler de atların çok fazla faydası ve özelliği vardır. Atlara ait genel özelliklerden bazıları şunlardır:

Ortalama yaşam ömürler 30 – 50 yıl arasıdır.

Boyun yapıları son derece uzun ve güçlüdür.

Kuyrukları püsküle benzer ve uzundur.

Bacakları güçlü, kaslı bir beden yapısına sahiplerdir.

Etli ve yumuşak dudakları vardır.

Ağızlarında kırk adet diş bulunur.

Hamilelik süreleri on bir aydır.

Yıl içinde bir kez doğum yaparlar.

Yeni doğan bebek atlar çok kısa süre içinde ayaklanır ve annelerinden süt emmeye başlarlar.

Farklı yürüyüş çeşitleri vardır. En bilinenleri: Tırıs, adeta rahvan ve dörtnala’dır.

Farklı ırklardan atların yaşam süreleri de çeşitlilik gösterir. Buna göre Arap atları 25 – 30 yıl arası yaşam süresi ile en uzun yaşayan at türüdür. Çok iyi bakım gören bir atın kırk yaşına kadar yaşadığı da görülmüştür.

At kaç ayda doğurur?

Toynaklı memeliler arasında yer alan atların çok fazla çeşidi vardır. Yabani ve evcil olmak üzere farklı türleri bulunan at cinslerinin başında İngiliz, midilli ve Arap atları gelir. At yarışlarında ise ağırlıklı olarak İngiliz ve Arap atları koşturulur. Yaklaşık olarak yirmi ya da otuz yıl yaşam süreleri olan atlar doğum yaparlar. Hamile olan bir atın hamileliği yaklaşık on bir ay boyunca devam eder. Bu süre bazı durumlarda daha kısa ya da daha uzun olabilir. Ancak genel olarak atlarda gebelik süresi on bir ay olarak kabul edilmiştir.

Atlarda hamilelik süresi on bir ayken bazı kısraklar yaklaşık on beş yaşına kadar doğum yapabilirler. Genelde atlar her gebelikte bir adet yavru at doğurur. Gözleri açık bir şekilde dünyaya gelen bu yavrular doğumdan son derece kısa bir süre sonra annelerinin peşlerine takılırlar.