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At ve eşeklere çip takılıyor! 81 ilde başladı, cezası var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk defa tek tırnaklı hayvanlara mikroçip işlemi Antalya'daki bir eşek çiftliğinde at ve eşeklere uygulandı. Uygulamanın 81 ilde de yapılacağı belirtilirken, 2021 yılı ocak ayından itibaren tek tırnaklı hayvanına çip takılması için bildirimde bulunmayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

At ve eşeklere çip takılıyor! 81 ilde başladı, cezası var

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de özellikle çiftliklerde beslenen ve üretimi yapılan tek tırnaklı hayvanları çiple kayıt altına almaya başladı. Toplu bir şekilde eşeklere mikroçip uygulaması ise ilk olarak Antalya'da gerçekleştirildi. Kepez ilçesindeki bir eşek çiftliğinde eşek ve atlara mikroçip takıldı. Mikroçip sayesinde bakanlık, eşeklerin ve atların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede hastalıkları dahil tüm süreçleri yakından takip edebilecek. Kayıt altına alınan eşeklerin, kaybolmaları halinde ise boynundaki çipin okutulması sayesinde kolaylıkla kime ait olduğu tespit edilebilecek.

81 İLDE BAŞLADI

Sabah erken saatlerde Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen, beraberindeki veterinerlerle birlikte eşek ve atları sağlık taramasından geçirerek mikroçip taktırdı.

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Uygulamaya, bakanlık tarafından ilk defa bu yıl başlandığını anlatan Gözen, "Bunu yapmamızın amacı tek tırnaklı hayvanları kayıt altına almak. Ölüm ve kaybolduklarında da tespit etme kolaylığı sağlıyor. 81 ilde bu uygulama başlatıldı ama Türkiye genelinde bu kadar büyük çapta ilk uygulama Antalya'da yapılıyor" dedi.

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PARA CEZASI VAR

Veteriner Hikmet İmren Önen, bu çip sayesinde bir tıkla eşeğin ya da atın tüm yaşamını görebildiklerini söyledi. Bu yıl sonuna kadar uygulamanın devam edeceğini de belirten Önen, hayvan başına 35 ile 50 lira arasında ücret aldıklarını anlattı.

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2021 yılı ocak ayından itibaren tek tırnaklı hayvanına çip takılması için bildirimde bulunmayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

(DHA)

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