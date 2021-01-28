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  4. At ve yavrusunu ısıtmak 385 bin TL’ye mal oldu

At ve yavrusunu ısıtmak 385 bin TL’ye mal oldu

28.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Van’ın Erciş ilçesinde at ve yavrusunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın sonucu 385 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Erciş ilçesinde ikamet eden Ferhat Göçmüş’e ait ahır, tandır ve garajda meydana geldi.

Van’ın Erciş ilçesinde at ve yavrusunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın sonucu 385 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Erciş ilçesinde ikamet eden Ferhat Göçmüş’e ait ahır, tandır ve garajda meydana geldi. Ahırdaki at ve yavrusunun ısınması için tenekede yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Akşam saatlerinde başlayan müdahale, sabah 04.00’te yapılan soğutma çalışmasıyla tamamlandı. Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir at ve 30’a yakın kümes hayvanı da telef oldu. Tahmini zararın 385 bin TL olduğu yangının söndürülmesi için Erciş ve Van Büyükşehir belediyeleri de iş makineleriyle destek verdi.

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