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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

31.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, göre bütünleme sınavı şubat ayında yapılacak. ATA AÖF sınavı için hazırlanan adayların beklediği 2021-2022 bütünleme sınav giriş belgeleri bugün yayımlandı. Peki ATA AÖF sınav yeri sorgulaması nasıl yapılır?

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Sınava girecek adayların merakla beklediği, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusu yanıt buldu. ATA AÖF sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. Bütünleme sınavına kısa bir zaman kaldı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Duyuru, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapıldı. Duyuruya göre ATA AÖF Bütünleme Sınavı tarihleri 05-06 Şubat 2022 oldu. Ayrıca sınav giriş yerleri belli oldu, sınav giriş belgeleri yayımlandı. Fakültenin duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da alabilirsiniz."

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınav giriş belgesine, 'https://obs.atauni.edu.tr/' adresinden erişim sağlanabilir. Sisteme TC Kimlik No ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz.


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