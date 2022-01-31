ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Sınava girecek adayların merakla beklediği, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusu yanıt buldu. ATA AÖF sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. Bütünleme sınavına kısa bir zaman kaldı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Duyuru, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapıldı. Duyuruya göre ATA AÖF Bütünleme Sınavı tarihleri 05-06 Şubat 2022 oldu. Ayrıca sınav giriş yerleri belli oldu, sınav giriş belgeleri yayımlandı. Fakültenin duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da alabilirsiniz."

ATA AÖF sınav giriş belgesine, 'https://obs.atauni.edu.tr/' adresinden erişim sağlanabilir. Sisteme TC Kimlik No ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz.



