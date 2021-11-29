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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021- 2022 ATA AÖF güz dönemi sınavları ne zaman açıklanacak?

29.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 ATA AÖF Güz Yarıyılı sınavları önceki günlerde öğrencilerin katılmıyla gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ATA AÖF sonuçlarının ilan tarihini ve detayları merak ediyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güz dönemi sınav sonuçları ilan tarihi...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021- 2022 ATA AÖF güz dönemi sınavları ne zaman açıklanacak?

İlgiyle takip edilen ATA AÖF sınavlarının ilan tarihi merak ediliyor. ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapılmıştır. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ATA AÖF Güz Yarıyılı vize sınavları önceki günlerde uygulanmıştı. Sınav sonrası sonuçlar da araştırılmaya başlandı. ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde ise dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

Blok uygulama dersleri dışında, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı ise %70 oranında olacak. En son düzenlenen bir önceki sınav 16 Nisan’da sona ermişti, ATA AÖF sonuçları da 27 Nisan’da açıklanmıştı.

2021 Güz Yarıyılı için sonuçlar henüz açıklanmazken, bu yılki ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında veya tarih duyurusu geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

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