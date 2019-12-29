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  4. ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.12.2019 08:22 | Son Güncelleme

'ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabını öğrenciler merak ediyor. ATA AÖF'ün ilk oturumu dün yapıldı. Bugün de ATA AÖF'ün ikinci oturumu yapılacak. İşte ATA AÖF ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

'ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' internette en çok aranılan soruların arasında yer aldı. ATA AÖF'ün ilk oturumu dün yapıldı. Bugün de ATA AÖF'ün ikinci oturumu yapılacak. Öğrenciler, 'ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtı merak ediyor. İşte ATA AÖF ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçları için Atatürk Üniversitesi'nden resmi bir açıklama gelmedi.

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takvimine göre bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020’de gerçekleşecek.

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