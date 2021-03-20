ATA AÖF yarıyıl kredi notu hesaplama | ATA AÖF bahar yarıyılında kaç ders alınacak?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde özellikle mezun durumundaki öğrenciler kredi notu hesaplama formülünü arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Alttan dersi olanlar veya daha fazla ders alıp bir sonraki dönemin yükünü hafifletmek isteyen ATA AÖF öğrencileri ise bahar yarıyılında kaç ders alınacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF kredi notu hesaplama ve bahar yarıyılı ders seçimi hakkında tüm detaylar...

ATA AÖF BAHAR YARI DÖNEMİNDE KAÇ DERS ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin bahar yarıyılı ders seçimleri ile ilgili yaptığı duyuru şöyle:

"Bir yarıyılda alınacak derslerin kredi saatleri toplamının üst sınırı 26 kredi saat olmakla birlikte bu sınır kayıtlı olunan programın özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Azami kredi limitinizi kayıtlı olduğunuz programın uygulama esaslarından öğrenebilirsiniz. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için bu sınır 40 AKTS olarak belirlenmiştir."

Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil değildir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için bu dersler alınabilecek toplam 40 AKTS'ye dâhildir.