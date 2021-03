ATA AÖF yarıyıl kredi notu hesaplama | ATA AÖF bahar yarıyılında kaç ders alınacak?

ATA AÖF KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR?

Atatürk Üniversitesi için not ortalaması hesaplanırken; program Ortalama=(Dersin Kredisi x Aldığınız Not / Kredilerinizin Toplamı) işlemini yapmaktadır. Aldığınız Not AA ise bunu 4.0, FF ise 0.0, alır. Ortalamanız 2.0 üzerindeyse dersi (koşullu) DC+ ile geçer altındaysa (koşullu) DC- ile kalırsınız.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar yılı akademik takvimi şöyle: