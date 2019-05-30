Atak helikopterleri teröristlerin doçka mevziini vurdu

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, ATAK taarruz helikopterleri teröristlerin bir doçka mevziini imha etti.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Pençe Harekâtı’na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterleri ise, teröristlerin bir doçka mevzilerini yaptıkları atışlarla imha etti. ATAK taarruz helikopterinin teröristlerin mevzilerini vurma anı, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

