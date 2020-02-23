Atakan Kayalar'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu

Çağıl, yaptığı açıklamada, Atakan Kayalar ile yeni çıkan kitaplara göz atmak için girdiği kitabevinde tanıştıklarını anlattı. Felsefe reyonunda gördüğü Atakan'ın Jean-Jacques Rousseau'nun, "Toplum Sözleşmesi" adlı kitabı okuduğunu söylemesinin kendisinde "şok etkisi yarattığını" dile getiren Çağıl, bunun üzerine yaklaşık 2 saat kitabevinde kaldığını ve çeşitli konulardan konuştuklarını söyledi. Atakan'a kitap hediye etmek istediğinde çocuğun, Kant ile ilgili bir felsefe kitabını seçtiğini anlatan Çağıl, kendisinin ise annesinin çocuğun uyumadan kitap okuduğunu anlatmasından etkilenerek, ona uykuyla ilgili bir kitabı hediye ettiğini aktardı. Sosyal medyada kitap okunması konusunda farkındalık oluşturmak için zaman zaman paylaşımlarda bulunduğunu, Atakan ile tanışınca da yine aynı amaçla videosunu çekerek hesabında paylaştığını belirten Çağıl, "Kitap okumaya farkındalık olsun düşüncesinden hareketle yaptığım bir paylaşımdı. Bu kadar etkileşim alacağını, bu kadar izleneceğini inanın aklımın ucundan bile geçirmedim." dedi.

"KESKİN BİR ZEKA VE HAFIZAYA SAHİP"



Fethi Çağıl, Atakan'a Antoine de Saint-Exupery tarafından yazılan "Küçük Prens" adlı kitabı okuyup okumadığını sorduğunda olumsuz yanıt aldığını, ancak bir gün sonraki röportajında çocuğun, son okuduğu kitap olarak Küçük Prens adını verdiğini anlattı. Annesiyle sohbeti sırasında da Atakan gibi "çabuk farkeden" çocukların yurt dışında metafor uzmanı olarak değerlendirildiğinden bahsettiğini aktaran Çağıl, "Ertesi günkü röportajda 'Metafor uzmanı değilim.' diye bir ifadesi olunca, keskin bir zekaya, hafızaya sahip olduğu sonucunu da çıkarmış oldum." diye konuştu. Paylaşımının ardından sosyal medyada bu olayın "kurgu olduğu" yönünde iddiaların ortaya atılmasından da büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Fethi Çağıl, şunları söyledi: "Paylaşımı yapmaktaki amacım, kitap okuma noktasında farkındalık oluşturmaktı. Bunun dışında hiçbir beklentim yoktu. Olayın bu boyuta gelmesine de üzüldüm. Benim o paylaşımı yapmamdaki yegane amacım, sadece okuma konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bu olay 10 yaşındaki bir çocuğun medyada, magazinsel olarak kullanılabileceğini, magazine malzeme edilebileceğini de bana düşündürttü. Buna da çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Etkileşim çoğaldığı andan itibaren videoyu silmeyi bile düşündüm. Ama sonradan dedim ki (Silmeyeyim, silersem başka yorumlar da yapılabilir)."