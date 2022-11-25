HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataköy APlus AVM çalışma saatleri: Ataköy APlus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ataköy APlus AVM çalışma saatleri: Ataköy APlus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

24.11.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 senesinde İstanbul’da kurulan Ataköy APlus AVM, Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy semtinde yer alır. Alışveriş Merkezi içerisinde aksesuardan ayakkabı ve çantaya, beyaz eşyadan dekorasyona, hazır giyimden kozmetiğe, süper marketten yiyecek içecek restoranlarına kadar birçok farklı hizmet sunan mağaza mevcuttur. Birbirinden seçkin markaları müşterileri ile buluşturan Ataköy APlus AVM hangi günler çalışıyor?

Ataköy APlus AVM çalışma saatleri: Ataköy APlus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi, gelen misafirlerine 120 farklı mağaza ile hizmet verir. Mağazaların yanı sıra revir, vale, bebek bakım odası, evcil hayvan dostu, mescid, kayış eşya, danışma, ATM, teras alanı, otopark, şarj dolum noktası gibi hizmetler de sunar. Birçok kişinin keyifli alışveriş için tercih ettiği noktalar arasındadır. Peki, Ataköy APlus AVM mesai saatleri nedir?

Ataköy APlus AVM çalışma saatleri nedir?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi haftanın her günü hizmet verir. AVM’nin açılış ve kapanış saatleri ekstrem bir durum söz konusu olmadığı sürece aynıdır. Ataköy APlus AVM çalışma saatleri çoğunlukla sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. Alışveriş yapmanın yanı sıra farklı mağazalarda çeşitli hizmetler sunan bir alışveriş merkezidir. Ataköy APlus Alışveriş Merkezi içerisinde sinema bölümü de mevcuttur. Hangi filmlerin gösterimde olduğunu öğrenmek için AVM’nin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ataköy APlus AVM saat kaçta açılıyor?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi’nin kapıları misafirlerine her gün açıktır. Ataköy APlus AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dur. AVM içerisindeki mağazalarda çalışan personellerin öğle arası mevcuttur. Ancak mağaza personelleri vardiyalı çalıştıkları için öğle saatlerinde de gelen müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Ayrıca AVM içerisinde bulunan mağazaların açılış saatleri alışveriş merkezinden bağımsız olarak farklılık gösterebilir.

Ataköy APlus AVM saat kaçta kapanıyor?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi çalışma saatleri içinde gelen misafirlerine alışveriş keyfinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinleri de sunar. Ataköy APlus AVM mesai saatleri içerisinde hem mağazalardan alışveriş yapabilir hem de yeme içme yerlerinde lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Ataköy APlus AVM kapanış saati ise çoğunlukla gece 22.00’dır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların kapanış saatlerinde ise farklılık olabilir.

Ataköy APlus AVM hafta sonu açık mı?

Ataköy APlus AVM hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da aralıksız bir şekilde gelen misafirlerine hizmet vermeye devam eder. Ayrıca hafta sonu dışında dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde de açıktır. Ancak AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların hafta sonu ve tatil günlerindeki çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Ataköy APlus AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati hafta içindeki mesai saatleri ile aynıdır. Ataköy APlus AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şöyledir;

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cübbeli'den kriz yorumu! 'Fahişelere de zam geliyordur...'Cübbeli'den kriz yorumu! 'Fahişelere de zam geliyordur...'
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyorŞanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyor
Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyorZihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri avm çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

İnfial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

İnfial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İlginizi Çekebilir

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 1800 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 1800 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.