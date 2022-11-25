Ataköy APlus AVM çalışma saatleri: Ataköy APlus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi, gelen misafirlerine 120 farklı mağaza ile hizmet verir. Mağazaların yanı sıra revir, vale, bebek bakım odası, evcil hayvan dostu, mescid, kayış eşya, danışma, ATM, teras alanı, otopark, şarj dolum noktası gibi hizmetler de sunar. Birçok kişinin keyifli alışveriş için tercih ettiği noktalar arasındadır. Peki, Ataköy APlus AVM mesai saatleri nedir?

Ataköy APlus AVM çalışma saatleri nedir?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi haftanın her günü hizmet verir. AVM’nin açılış ve kapanış saatleri ekstrem bir durum söz konusu olmadığı sürece aynıdır. Ataköy APlus AVM çalışma saatleri çoğunlukla sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. Alışveriş yapmanın yanı sıra farklı mağazalarda çeşitli hizmetler sunan bir alışveriş merkezidir. Ataköy APlus Alışveriş Merkezi içerisinde sinema bölümü de mevcuttur. Hangi filmlerin gösterimde olduğunu öğrenmek için AVM’nin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ataköy APlus AVM saat kaçta açılıyor?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi’nin kapıları misafirlerine her gün açıktır. Ataköy APlus AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dur. AVM içerisindeki mağazalarda çalışan personellerin öğle arası mevcuttur. Ancak mağaza personelleri vardiyalı çalıştıkları için öğle saatlerinde de gelen müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Ayrıca AVM içerisinde bulunan mağazaların açılış saatleri alışveriş merkezinden bağımsız olarak farklılık gösterebilir.

Ataköy APlus AVM saat kaçta kapanıyor?

Ataköy APlus Alışveriş Merkezi çalışma saatleri içinde gelen misafirlerine alışveriş keyfinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinleri de sunar. Ataköy APlus AVM mesai saatleri içerisinde hem mağazalardan alışveriş yapabilir hem de yeme içme yerlerinde lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Ataköy APlus AVM kapanış saati ise çoğunlukla gece 22.00’dır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların kapanış saatlerinde ise farklılık olabilir.

Ataköy APlus AVM hafta sonu açık mı?

Ataköy APlus AVM hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da aralıksız bir şekilde gelen misafirlerine hizmet vermeye devam eder. Ayrıca hafta sonu dışında dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde de açıktır. Ancak AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların hafta sonu ve tatil günlerindeki çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Ataköy APlus AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati hafta içindeki mesai saatleri ile aynıdır. Ataköy APlus AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şöyledir;