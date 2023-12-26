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  4. Atama kararı ve HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Atama kararı ve HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

26.12.2023 00:32 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Atama kararı ve HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. (AA)


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